سوريا تستعيد شابا حكم عليه بالإعدام في العراق بسبب صورة للشرع

وصل الشاب السوري محمد عنقا إلى بلاده قادما من العراق بعد إلغاء حكم بالإعدام صدر بحقه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان في استقبال عنقا البالغ من العمر 22 عاما أفراد عائلته، وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن الشاب وصل إلى مطار دمشق الدولي قادما من العراق، بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه، و"ذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة السورية ومتابعتها المستمرة للقضية بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

وقال أقارب للشاب السوري لمنصة سوريا الآن في وقت سابق إن محكمة النجف أصدرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على ابنهم عقب اعتقاله بداية العام الماضي بسبب نشره مقطع فيديو للرئيس أحمد الشرع على صفحته في "فيسبوك".

وأضافت العائلة أن السلطات عثرت في هاتف محمد على فيديو يظهر عناصر من "الجيش السوري الحر" يأسرون عنصرا من حركة النجباء العراقية.

ووفقا لمصادر حقوقية وشهادات من ذويه، فقد تعرض الشاب السوري أثناء التحقيق لتعذيب شديد وصعق كهربائي، وأُجبر على توقيع اعترافات لا يعلم محتواها ودون حضور محام، ثم أُحيلت قضيته إلى المحكمة بتهم "الإرهاب" استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ليُحكم عليه بالإعدام.