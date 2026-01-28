ردا على ترمب.. المالكي يؤكد تمسكه بترشحه ويرفض التدخل الأمريكي

عبر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، الأربعاء، عن رفضه لما وصفه بـ"التدخل الأمريكي السافر" في الشؤون الداخلية للعراق، معتبرا إياه انتهاكا لسيادة البلاد، وذلك تعليقا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من عودته (المالكي) إلى رئاسة الحكومة.

وقال المالكي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن التدخل الأمريكي في مسار تشكيل الحكومة العراقية "مخالف للنظام الديمقراطي بعد عام 2003″، وعده تعديا على قرار تحالف "الإطار التنسيقي" باختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وأكد المالكي تمسكه بترشيحه، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل "انطلاقا من احترام الإرادة الوطنية وقرار الإطار التنسيقي الذي كفله الدستور"، وبما "يحقق المصالح العليا للشعب العراقي".

ويأتي موقف المالكي عقب تلويح ترمب بقطع الدعم الأمريكي عن العراق في حال عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إلى رئاسة الحكومة.

وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "أسمع أن العراق قد يرتكب خطأ كبيرا بإعادة انتخاب نوري المالكي رئيسا للوزراء"، مضيفا أن "فترة حكم المالكي السابقة أدت إلى الفقر والفوضى، ولا ينبغي تكرار ذلك".

وكان تحالف "الإطار التنسيقي"، وهو أكبر تحالف سياسي شيعي في العراق، قد أعلن السبت ترشيح المالكي لتولي المنصب.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية عن مصدر في الإطار قوله إن قيادة الإطار وجّهت دعوة لأعضائها لعقد اجتماع طارئ في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء اليوم، وأضاف المصدر أن الاجتماع يهدف إلى التباحث حول موقف واشنطن الأخير من العملية السياسية في العراق.

وكان المالكي قد تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين 2006 و2014، قبل أن يخلفه حيدر العبادي، وشهدت فترة حكمه تحديات أمنية كبيرة، خصوصا مع صعود تنظيم الدولة الإسلامية وسيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد، قبل إعلان بغداد النصر عليه عام 2017.