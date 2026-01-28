رئيس وزراء قطر: ندعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي آخر التطورات في المنطقة.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "رئيس الوزراء جدد دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التصعيد والحلول السلمية، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها".

وطبقا للبيان، جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومساء الثلاثاء، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن إيران والولايات المتحدة تجريان اتصالات تتوسط فيها سلطنة عمان وقطر، بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي لقضايا بينها المسألة النووية.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الأطراف المعنية في هذا الشأن.

إقليميا، ثمة اتصالات إيرانية مكثفة خلال الساعات الأخيرة، إذ أجريت محادثة هاتفية مساء الثلاثاء بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما أعلنت القاهرة، صباح الأربعاء، عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، الذي جمعه اتصال أيضا مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وتردد الولايات المتحدة أن كل الخيارات، بما فيها العسكري، مطروحة على الطاولة للتعامل مع طهران، التي تقول إن واشنطن تريد إسقاط النظام الحاكم، وتتوعد بـ"رد شامل وسريع" في حال تعرضت لعدوان جديد.

وفي يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتعتبر الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل إيران ألد أعدائهما بالمنطقة، وتتهمانها بالسعي لإنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، وبينها توليد الكهرباء.

وتدعي تل أبيب، وهي الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة أسلحة نووية، أن إعادة إيران بناء برنامجها للصواريخ الباليستية طويلة المدى، الذي تضرر من الحرب الأخيرة، يشكل تهديدا لإسرائيل.