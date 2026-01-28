ترمب: لن نقدم أي دعم للعراق إذا عاد نوري المالكي لرئاسة الوزراء

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن دعم العراق إذا عاد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى السلطة.

وكتب ترمب عبر منصته تروث سوشيال: "سمعت أن الدولة العظيمة العراق قد تتخذ خيارا سيئا للغاية بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء".

وأضاف "في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، غرق البلد في الفقر والفوضى العارمة. يجب ألا يتكرر ذلك".

وتابع "بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، إذا تم انتخابه، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم مستقبلا أي مساعدة للعراق".

وأكد ترمب أن العراق، ‌بدون مساعدة الولايات المتحدة، لن يكون لديه أي فرصة ‍للنجاح.

والسبت، أعلن "الإطار التنسيقي" الذي يضم قادة أحزاب شيعية فائزة في الانتخابات بالعراق، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء.

وسبق للسياسي المخضرم البالغ 75 عاما، أن ترأس الحكومة بين العامين 2006 و2014، لولايتين تخللتهما محطات أساسية في التاريخ الحديث للبلاد.

وتتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير في العراق، خصوصا أن عائدات صادرات البلاد النفطية تودع في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بموجب ترتيب تم التوصل إليه بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

ومن أبرز مطالب الولايات المتحدة أن يحدّ العراق من نفوذ الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران. ونال رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني الذي تولى منصبه عام 2022، ثقة الولايات المتحدة بفضل جهوده في كبح هذه المجموعات.

وأرجأ البرلمان العراقي أمس الثلاثاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بناء على طلب الحزبين الكرديين الرئيسيين اللذين طلبا مهلة للتوافق على اسم مرشح، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وبموجب نظام تقاسم السلطة المعتمد في العراق، يتولى شيعي منصب رئيس الوزراء، وسنّي رئاسة البرلمان، فيما تُسند رئاسة الجمهورية، وهي منصب فخري إلى حد كبير، إلى كردي.