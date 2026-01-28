ترمب: أسطول ضخم أكبر من الذي أرسل إلى فنزويلا يتجه نحو إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أسطولا ضخما يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة، حاثا الإيرانيين على التفاوض، في حين حذّرت طهران من أن أي هجوم أمريكي محدود سيواجه برد مناسب.

وأعرب ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عن أمله في أن تجلس إيران سريعا إلى طاولة المفاوضات وتتفاوض على اتفاق عادل ومنصف بدون أسلحة نووية، يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وأضاف أن الأسطول يتقدم "بقوة هائلة وحماس كبير وعزم لا يلين وتقوده حاملة الطائرات أبراهام لينكولن"، مشيرا إلى أنه أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا.

وقال الرئيس الأمريكي إن الوقت ينفد وإن الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير، داعيا طهران إلى عدم السماح بتكرار ذلك.

وفي وقت سابق، قال ترمب في مقابلة مع موقع أكسيوس الأمريكي "لدينا أسطول كبير قرب إيران، أكبر من الأسطول الموجود قرب فنزويلا".

لكنه أضاف "إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق. أعلم ذلك. اتصلوا عدة مرات. يريدون الحوار".

الموقف الإيراني

في المقابل، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قوله إنه حتى لو جلست طهران مع واشنطن للتفاوض فهذا لا يقلل استعدادها لأي حرب محتملة، محذرا من أن أي هجوم أمريكي محدود سيواجه برد مناسب.

وأضاف: "أولويتنا ليست التفاوض مع واشنطن بل الاستعداد بشكل كامل للدفاع عن بلادنا".

من جهته، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد أحمد وحيدي إن على من وصفه بالعدو أن يكون حذرا كي لا يرتكب مجددا خطأ في الحسابات، وأن يفكر بعقلانية. وأضاف أن إيران لديها الجاهزية على كافة المستويات.

كما نقلت صحيفة همشهري الإيرانية المحافظة الثلاثاء عن المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني قوله "إذا ارتكبت حاملة طائراتهم خطأ ودخلت المياه الإقليمية الإيرانية، فستُستهدف".

إعلان

وقالت صحيفة "جوان" الإيرانية المحافظة إن إيران "مستعدة لرد واسع النطاق"، وقد تقدم على السيطرة على مضيق هرمز الإستراتيجي، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة.