تحذيرات وإلغاء رحلات.. عاصفة قوية تغلق مدارس وجامعات الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية تعليق الدراسة على جميع المستويات التعليمية الأربعاء والخميس في أغلب مناطق البلاد، وذلك في إطار الاستعداد لعاصفة قوية مصحوبة برياح يتوقّع أن تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وذكرت وزارة التربية، في بيان، أنها اتخذت هذا القرار "تبعا للبرقية المستعجلة المرسلة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل المتعلقة بالنشرة الجوية الخاصة التي تحذر من هبوب رياح قوية تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة".

وتشمل النشرة الجوية التي عمّمتها مصالح الأرصاد الجوية 52 ولاية من أصل 69، يقع أغلبها في الشمال حيث يتمركز 80% من السكان.

ودعت الحماية المدنية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي الحوادث مثل تحضير وسائل إضاءة غير كهربائية و"تثبيت الأجسام والأشياء المعدنية الموجودة فوق الأسطح والشرفات والنوافذ".

ودعت كذلك إلى "تفادي الوقوف أو المرور قرب الأشجار وأعمدة الكهرباء وتخفيض السرعة" بالنسبة للسائقين عند هبوب الرياح المفاجئة وعدم التنقل إلا للضرورة.

وشهدت الجزائر خلال الأسبوع الماضي موجة أمطار غزيرة تسببت في وفاة رجل ستيني في غليزان وطفلة، بحسب الحماية المدنية. كما أدت الكميات الكبيرة من الأمطار إلى فيضانات في مناطق عدة، منها العاصمة وتيبازة.

تأجيل المسابقات والامتحانات

وقد أعلنت عدة جامعات تأجيل المسابقات والامتحانات التي كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس، على خلفية النشرة الخاصة التي أصدرتها مصالح الأرصاد الجوية.

بدورها، كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة عن إرجاء العديد من الرحلات المبرمجة اليوم الأربعاء، بسبب الرياح العاتية.

أما وزارة الرياضة، فقررت تعليق جميع الأنشطة الرياضية المقررة نهاية الأسبوع الجاري، تبعا للتعليمات الصادرة عن المصالح والجهات المختصة على خلفية التقلبات الحادة في الأحوال الجوية.

إعلان

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الرياضيين والمشاركين والجمهور وتفادي أي مخاطر محتملة.