تونس.. تحذيرات من تقلبات جوية جديدة وانتشال جثة بحار ثانٍ

حذّرت السلطات التونسية من تقلبات جوية حادة تشمل رياحا قوية جدا وأمطارا رعدية، في وقت ارتفعت فيه حصيلة ضحايا المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية إلى 7 قتلى، بعد انتشال جثة بحار ثانٍ قبالة جزيرة قوريا بمحافظة المنستير.

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي، في بيان مساء الأربعاء، إنه أسند مستوى الإنذار البرتقالي، وهو مستوى إنذار مرتفع، إلى محافظات جندوبة وباجة وبنزرت ونابل شمالي البلاد، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر الشديد.

وأوضح المعهد أن رياحا قوية ستبدأ آخر نهار الأربعاء، وتشتد خلال ساعات الليل، وقد تصل سرعتها مؤقتا إلى 100 كيلومتر في الساعة، خاصة بالولايات الشمالية والمرتفعات الغربية، إضافة إلى رياح رملية بالجنوب التونسي.

ودعا المعهد المواطنين إلى تجنب التنقل غير الضروري، والامتناع عن الأنشطة البحرية والجوية، وعدم ممارسة الأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق، إضافة إلى تفادي الصعود أو العمل فوق أسطح المباني والأماكن المرتفعة.

ويأتي هذا التحذير بينما لا تزال تونس تواجه تداعيات تقلبات جوية حادة شهدتها مطلع الأسبوع الماضي، وأدت إلى فيضانات واسعة بعدة مدن، تسببت في شل حركة النقل وتعليق الدراسة في عدد من المحافظات.

انتشال جثة بحار

وفي هذا السياق، أفادت مصادر نقابية، الأربعاء، بانتشال جثة بحّار ثانٍ من بين 4 مفقودين إثر انقلاب مركب صيد قبالة سواحل محافظة المنستير شرقي البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال محمد دغيم، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالمنستير، إن البحارة الأربعة فقدوا أثناء توجههم للصيد قرب جزيرة قوريا، مشيرا إلى أن عمليات البحث لا تزال متواصلة بمشاركة الوحدات الأمنية والعسكرية وعدد من البحارة.

وبانتشال الجثمان الثاني، ترتفع حصيلة ضحايا التقلبات الجوية الأخيرة في تونس إلى 7 قتلى، في حين لا يزال بحّاران اثنان في عداد المفقودين.