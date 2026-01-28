شاهد.. سقوط رئيس نيجيريا خلال استقباله بالقصر الرئاسي التركي

فقدَ الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، توازنه وسقط أرضا، خلال مراسم استقباله في القصر الرئاسي التركي في زيارته الرسمية أمس الثلاثاء.

ووثقت مقاطع مصورة ومتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مشهد سقوط الرئيس تينوبو، حيث كان يسير بجانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد انتهاء مراسم الاستقبال، ويتجه وإياه نحو الدرج للدخول.

وما إن فقد تينوبو توازنه وسقط أرضا، حتى سارع رجال الأمن والمسؤولون لمساعدته على النهوض، ثم ظهر الرئيسان وهما يقفان جنبا إلى جنب أمام القصر الرئاسي لالتقاط الصور.

ويظهر فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئيس التركي على منصة "إكس" لحظة سقوط الرئيس النيجيري في الدقيقة العاشرة و56 ثانية.

في الأثناء، وقّعت تركيا ونيجيريا، 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بحضور رئيسي البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشمل التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات سياسات الشتات، والإعلام والاتصال، والتعليم العالي، والبنية التحتية لجودة المنتجات الحلال، والتعاون بين أكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية التركية وأكاديمية وزارة الخارجية النيجيرية، والتعاون بين وزارة الأسرة التركية ووزارة شؤون المرأة النيجيرية.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال التعليم، وبيان مشترك لتأسيس اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة "جيتكو"، إلى جانب بروتوكول للتعاون العسكري.