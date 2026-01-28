الشرع وبوتين يشددان من موسكو على وحدة الأراضي السورية

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده وروسيا لديهما قضايا مشتركة كثيرة جرى بحثها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد من جهته استعداد بلاده للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا.

وأكد الشرع -خلال مؤتمر صحفي مع بوتين في موسكو– أن مواقف موسكو خلال العام الماضي كانت داعمة لوحدة الأراضي السورية.

وأضاف أن سوريا مضت خلال العام الماضي بخطوات كثيرة وتجاوزت مراحل وعقبات كان آخرها تحدي توحيد الأراضي السورية، مؤكدا أن روسيا كانت مؤيدة لوحدة الأراضي السورية.

وأشار الرئيس السوري إلى أن روسيا لها دور تاريخي في سوريا ودعمت استقرار الإقليم بأكمله، معربا عن أمله في أن تستمر هذه الجهود للتنقل من حالة الخراب والدمار إلى التنمية.

من جهته، أثنى الرئيس الروسي على جهود نظيره السوري وحكومته في إعادة وحدة أراضي سوريا وإعمارها.

وقال بوتين إنهما قاما بالكثير منذ آخر لقاء له مع الرئيس السوري بخصوص تجديد العلاقات والتعاون مع سوريا.

وأضاف أن موسكو لديها الاستعداد للعمل المشترك في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن مجمع البناء الروسي جاهز للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

ووصل الرئيس أحمد الشرع إلى روسيا -اليوم الأربعاء- للقاء نظيره الروسي، وذلك بعد القمة الرئاسية التي عقدها الجانبان بموسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتأتي هذه الزيارة -التي وُصفت بأنها "مفاجئة"- في ظل ظروف مختلفة؛ أهمها إزالة الشرع من قائمة العقوبات الدولية إلى جانب وزير الداخلية السوري أنس خطاب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.