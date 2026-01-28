الداخلية السورية تعلن توقيف "قيادي في خلية مسلحة" باللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، أن أجهزة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية غربي البلاد أوقفت شخصا قالت إنه من "أبرز متزعمي الخلايا المتورطة في عمليات إرهابية" استهدفت قوات الأمن والجيش.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "إثر عملية متابعة ورصد دقيقة"، ألقت القبض على علي عزيز صبيرة، وهو من مدينة جبلة في ريف اللاذقية، مشيرة إلى أنه "أحد أبرز متزعمي الخلايا المتورطة في عمليات إرهابية استهدفت نقاط الأمن الداخلي والجيش السوري، إضافة إلى تسليح خلايا إرهابية أخرى"، وفق تعبيرها.

وأضاف البيان أن الموقوف: "يرتبط بشكل مباشر مع المجرم غياث دلة والعميد نورس مخلوف"، وأن المعطيات الأولية للتحقيق "تؤكد تورطه في سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين خلال فترة النظام البائد"، على حد وصف الوزارة.

وبحسب البيان، فإن صبيرة "بدأ نشاطه الإجرامي مع انطلاقة الثورة السورية عام 2011، وشارك في قمع المظاهرات السلمية، قبل أن يتطوع عام 2014 في صفوف الفرقة الرابعة، ويشارك في العديد من المعارك إلى جانب النظام السابق للرئيس المخلوع بشار الأسد، واستمر نشاطه الإجرامي حتى التحرير".

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ستواصل "ملاحقة كل من يثبت تورطه في زعزعة الأمن والاستقرار أو الاعتداء على المواطنين، والعمل على تقديمهم للعدالة وفق الأصول القانونية".

وتعلن وزارة الداخلية بشكل متكرر إلقاء القبض على متورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين على مدار سنوات الثورة السورية (2011-2024).

وتأتي هذه التطورات في سياق جهود الحكومة لإعادة ضبط الوضع الأمني في البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تقول السلطات إن مجموعات مسلحة لا تزال تحتفظ بسلاحها وتُتهم بالسعي لزعزعة الاستقرار.