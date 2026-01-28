الاتحاد الأوروبي يدعو للدبلوماسية وتجنب التصعيد بالشرق الأوسط

دعا الاتحاد الأوروبي جميع الدول والجهات الفاعلة إلى "احترام القانون الدولي وضبط النفس، وتجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر في الشرق الأوسط".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، ردا على سؤال بخصوص هجوم أمريكي محتمل على إيران، رافضا التعليق على ما سماها "سيناريوهات افتراضية".

وشدد العنوني في الوقت ذاته على أن "التصعيد العسكري ينطوي على أخطار جسيمة على الاستقرار الإقليمي"، مؤكدا ضرورة إتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية، وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بإحلال السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف "في هذا الإطار، ندعو جميع الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول إلى احترام القانون الدولي، والتحلي بضبط النفس، وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في الشرق الأوسط"، كما أشار إلى ضرورة احترام مبادئ السيادة وميثاق الأمم المتحدة في جميع الأحوال.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التهديدات الأمريكية لإيران وتوقعات بتوجيه ضربة عسكرية، إذ أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حاملة الطائرات "لينكولن" و3 مدمرات مرافقة وصلت يوم الجمعة الماضي إلى المحيط الهندي، وهي في طريقها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية بخليج عُمان.

كذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، إن "أسطولا إضافيا" من السفن العسكرية الأمريكية يتوجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن توافق إيران على إبرام اتفاق.

وتبرر واشنطن سعيها لتنفيذ هجوم عسكري بحماية المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرات معارضة للنظام الإيراني على مدى أسبوعين مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، بينما تتهم طهران الإدارة الأمريكية بالسعي إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وتغيير النظام.

إعلان

من جهته، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بالرد في حال التعرض لهجوم، محذرا أنه "إذا ارتكبت إيران الخطأ الجسيم بمهاجمة إسرائيل، فسنرد بقوة لم ترها من قبل".

يُذكر أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني حث الاتحاد الأوروبي، أول أمس الاثنين، على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" على خلفية قمع الاحتجاجات، وقال إنه سيقترح الفكرة "بالتنسيق مع شركاء آخرين" في اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس.

وأضاف -في منشور على منصة إكس– أن "الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب ردا واضحا"، كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات فردية على مسؤولين إيرانيين.