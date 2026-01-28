استشهاد شابين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بيت لحم، وذلك غداة استشهاد شاب آخر في بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، في حادثتين منفصلتين تزامنتا مع استمرار المداهمات والاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأقَرّ الجيش الإسرائيلي بقتل فلسطيني وإصابة آخرين خلال عملية عسكرية نفذتها قواته في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان اليوم الأربعاء، أن قواته أطلقت النار على الشاب بدعوى إلقائه زجاجة حارقة، كما أطلقت النار على شاب آخر بحجة رشق الحجارة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الثلاثاء استشهاد الشاب محمد راجح نصر الله (20 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في البطن، بينما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت مصابا بجروح خطيرة في البطن، وشابا ثالثا أُصيب بالرصاص الحي في القدم.

مواجهات واعتداءات

ووفق شهود عيان، اقتحمت قوات إسرائيلية وسط بلدة الظاهرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز بكثافة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات ووقوع الإصابات وحالات اختناق.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت وزارة الصحة أنها أُبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب قصي ماهر إسماعيل حلايقة (28 عاما)، وهو من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل، برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز الأنفاق في محافظة بيت لحم.

ويأتي ذلك في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين عن استشهاد ما لا يقل عن 1109 فلسطينيين وإصابة أكثر من 11 ألفا و500 آخرين، فضلا عن حملات الاعتقال التي طالت ما يزيد على 21 ألف فلسطيني، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.