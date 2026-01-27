88 ألف نازح من كردفان في شهرين جراء القتال في السودان

ارتفع عدد النازحين في ولايات كردفان السودانية إلى 88 ألفا و316 شخصا خلال نحو شهرين، جراء العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء.

وأفادت المنظمة، في بيان، بأنها سجلت نحو 88 ألفا و316 فردا نزحوا من إقليم كردفان في 69 منطقة، بين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى يناير/كانون الثاني 2026، جراء انعدام الأمن.

وأشارت "الهجرة الدولية" إلى أن غالبية النازحين توجهوا إلى محافظتي شَيْكان والرَّهَد بولايتي شمال كردفان والنيل الأبيض (جميعها تقع تحت سيطرة الجيش).

وأضافت أنه نزح غالبية الأفراد من شمال كردفان بنسبة 62%، تليها جنوب كردفان بنسبة 37%، وغرب كردفان فكانت أقل من 1%.

وفي المقابل، ذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، سابقا اليوم، أن أكثر من 3 ملايين نازح سوداني عادوا إلى ديارهم، على الرغم من تواصل القتال العنيف في بعض مناطق البلاد.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش و"الدعم السريع" التي سيطرت حينها على كل مراكز إقليم دارفور (غرب) المتاخم لإقليم كردفان.

وتستولي "قوات الدعم السريع" على كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.

وأفاد أحدث تقدير للأمم المتحدة، سابقا، بنزوح أكثر من 64 ألف شخص في ولايات كردفان بين 25 أكتوبر و30 ديسمبر/كانون الأول 2025، بسبب تزايد انعدام الأمن.

والاثنين، أعلن الجيش السوداني، تمكّنه من دخول مدينة الدَّلَنْج ثاني مدن ولاية جنوب كردفان، بعد عامين من الحصار من الدعم السريع و"الحركة الشعبية" المتحالفة معها.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش، بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 14 مليونا.