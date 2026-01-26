21 قتيلا جراء العاصفة "فيرن" بأمريكا وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف منزل

تواصل موجة البرد القارس، اليوم الاثنين، اجتياح معظم أنحاء الولايات المتحدة، في ظل "عاصفة فيرن" الثلجية التي وُصفت بأنها من الأشد في العقود الأخيرة، وأسفرت حتى الآن عن وفاة ما لا يقل عن 21 شخصا، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف منزل.

وسجلت درجات الحرارة في منطقة البحيرات العظمى شمالي الولايات المتحدة مستويات متدنية للغاية، إذ انخفضت إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر، ووصلت في أجزاء من ولايتي مينيسوتا وويسكونسن إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر، وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.

وتوقعت الهيئة أن تتفاقم موجة الصقيع خلال الأيام المقبلة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية، خصوصا في مناطق وسط البلاد، حيث من المتوقع أن تهبط درجات الحرارة المحسوسة إلى نحو 45 درجة مئوية تحت الصفر.

وأدى تساقط كثيف للثلوج، تجاوز 30 سنتيمترا في نحو 20 ولاية، إلى أضرار واسعة في شبكات الكهرباء. وبحسب موقع "باور أوتج" المتخصص، ظل أكثر من 820 ألف مشترك بلا كهرباء صباح الاثنين، لا سيما في جنوب الولايات المتحدة، حيث تسبب الجليد في سقوط خطوط نقل الطاقة.

وسُجّل انقطاع التيار عن نحو 250 ألف شخص في ولاية تينيسي، وأكثر من 150 ألفا في ولاية ميسيسيبي، وسط تحذيرات من استمرار الأزمة لأيام إضافية.

آثار العاصفة

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبيرة الأرصاد الجوية أليسون سانتوريلي قولها إن "انقطاعات الكهرباء قد تستمر لعدة أيام، في حين تواجه السلطات صعوبات كبيرة في التعافي من آثار العاصفة، خاصة وأن العديد من هذه المناطق غير معتادة على مثل هذه الظروف ولا تملك الموارد الكافية لإزالة الثلوج والأضرار".

وترافقت العاصفة مع تراكمات جليدية وُصفت بأنها قد تكون "كارثية"، وفق هيئة الأرصاد الجوية، في حين أكدت وسائل إعلام أمريكية وفاة 21 شخصا على الأقل نتيجة الحوادث والبرد القارس.

وفي تكساس، أعلنت السلطات وفاة 3 أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ 16 عاما توفيت في حادث تزلج، في حين لقي شخصان حتفهما بسبب انخفاض حرارة الجسم في ولاية لويزيانا، وتوفي شخص آخر في حادث تصادم بولاية أيوا.

حالة طوارئ

وفي نيويورك، أعلن رئيس بلدية المدينة زهران ممداني العثور على 5 أشخاص متوفين في العراء خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الحادثة تمثل "تذكيرا قاسيا بخطر البرد الشديد وهشاشة أوضاع الفئات الأكثر ضعفا، وخصوصا المشردين".

وأُعلنت حالة الطوارئ في نحو 20 ولاية، إضافة إلى العاصمة واشنطن، في حين شُلّت حركة النقل بشكل واسع. وتوقفت الرحلات الجوية في مطارات رئيسية في واشنطن وفيلادلفيا ونيويورك بشكل شبه كامل، مع إلغاء أكثر من 19 ألف رحلة منذ السبت، وتأخير آلاف الرحلات الأخرى، بحسب موقع "فلايت أوير".

وتعليقا على العاصفة فيرن، استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الظروف الجوية ليجدد انتقاداته بشأن الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وكتب في تدوينة على منصة تروث سوشيال "هل يمكن للمدافعين عن البيئة أن يشرحوا لي: ماذا حدث للاحتباس الحراري؟".

وترتبط العاصفة الثلجية فيرن بما يُعرف بـ"الدوامة القطبية"، وهي كتلة هوائية شديدة البرودة تدور عادة فوق القطب الشمالي، لكنها امتدت جنوبا على غير المعتاد.

ويرى علماء أن تزايد وتيرة هذه الاضطرابات قد يكون مرتبطا بتغير المناخ، رغم استمرار الجدل العلمي حول حجم هذا الارتباط ودور التقلبات الطبيعية.