نيران المسيّرات الروسية تخلّف قتلى وانقطاعا للكهرباء شرقي أوكرانيا وجنوبيها

نفذت روسيا هجوما واسعا بطائرات مسيرة استهدف مناطق في شرقي أوكرانيا وجنوبيها، أسفر عن 3 قتلى وعشرات المصابين وانقطاع في الكهرباء.

وأفاد مكتب المدعي العام لمنطقة دونيتسك الشرقية، في بيان، بأن قنبلة روسية انزلاقية سقطت على مدينة سلوفيانسك صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل زوجين يبلغان 45 و48 عاما.

وأضاف مكتب المدعي العام أن ابنهما البالغ 20 عاما أُصيب أيضا، مشيرا إلى تضرر 5 منازل أخرى.

وتقع سلوفيانسك على بعد نحو 20 كيلومترا من خط المواجهة، وتتعرض لهجمات متكررة من القوات الروسية.

وفي جنوبي أوكرانيا، قُتل رجل واحد، على الأقل، وأصيب 23 آخرون في هجوم واسع النطاق شنته 50 مسيّرة روسية على منطقة أوديسا، وفق سلطات المدينة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة الساحلية سيرجي ليساك إن العديد من المباني السكنية المتعددة الطوابق ومنازل عائلية منفصلة، ومنشأة بنية تحتية وكنيسة في وسط المدينة، تعرضت لأضرار.

انتشال أشخاص

وأوضح ليساك أن عدة حرائق اندلعت خلال الليل، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تمكّنت من انتشال أشخاص كانوا عالقين داخل المباني المتضررة.

وصرّح حاكم المنطقة أوليغ كيبر أن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بينهم طفلان وامرأة، وأن ضحايا ربما لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، مضيفا أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث.

وتُظهر صور نشرتها الإدارة الإقليمية مباني مدمرة جراء الانفجارات وفرق إنقاذ تحاول إخماد حريق في أحد المباني.

وتضم منطقة أوديسا التي تُستهدف باستمرار، الميناء الرئيسي على البحر الأسود في أوكرانيا، وهو موقع إستراتيجي غالبا ما تستهدفه موسكو، لا سيما بنيته التحتية في قطاعي الطاقة والموانئ.

وأعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية، الثلاثاء، أن 165 مسيّرة روسية أُطلقت على أوكرانيا خلال الليل، وتم إسقاط 135 منها. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية.

انقطاع الكهرباء

وفي وقت متأخر، مساء أمس الاثنين، استهدف هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة شبكة الكهرباء في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

إعلان

وقال حاكم مدينة خاركيف أوليه سينييهوبوف إن 80% من المدينة والمناطق المحيطة بها تعاني من انقطاع الكهرباء، ونُفذت عمليات إغلاق طارئة للتيار الكهربائي، مبينا أن نظام الطاقة تعرّض لهجوم ووقعت أضرار جسيمة.

وذكر رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف أن موقعا للطاقة استُهدف مع انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر، وأضاف أن مدرسة في المدينة تضررت بشدة.

ونشرت ​قنوات غير رسمية على تليغرام صورا ‌تُظهر غرق المدينة في الظلام، والمدينة هدف متكرر للضربات الروسية، وتقع على بعد 30 كيلومترا عن الحدود مع روسيا.

وفي مدينة "كريفي ريه" ‌الصناعية، قال أوليكساندر فيلكول رئيس الإدارة العسكرية المحلية إن طائرات روسية ‌مسيرة هاجمت مبنى سكنيا متعدد الطوابق. والمدينة ⁠هي مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي وتقع جنوب شرقي خاركيف.

وتعرّضت العاصمة الأوكرانية كييف لثلاث هجمات ‍جوية كبيرة منذ بداية العام الجديد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.