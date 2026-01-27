مقال بواشنطن بوست عن تسجيلات تيد كروز: هذا ما لا يرغب ترمب في سماعه

كشفت تسريبات صوتية، حصل عليها موقع أكسيوس الأمريكي، عن تحذيرات شديدة اللهجة وجهها السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز إلى الرئيس دونالد ترمب بشأن السياسات الاقتصادية المتبعة، مؤكدا أنها تقود الحزب الجمهوري نحو كارثة محققة في الانتخابات النصفية لعام 2026.

وفي مقال للكاتب جيم غيراغتي المراسل السياسي الأول لنشرة "ناشونال ريفيو" ورد أن تلك التسجيلات المسربة من اجتماعين مع المانحين، كشفت أن كروز أبلغ ترمب صراحة بأن تراجع مدخرات التقاعد للأمريكيين بنسبة 30% مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المتاجر بنسبة تصل إلى 20% سيؤدي إلى ما وصفه بـ"حمام دم" سياسي في الانتخابات النصفية 2026، مما سيفقد الحزب السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

جحيم سياسي

وقال غيراغتي في مقاله المنشور بصحيفة واشنطن بوست أن التسجيلات تشير إلى أن كروز حذر ترمب من أن خسارة الكونغرس ستجعل العامين المتبقيين من ولايته جحيما سياسيا، حيث سيواجه إجراءات العزل بشكل أسبوعي من قبل الديمقراطيين.

وبحسب كروز، فإن رد فعل ترمب على هذه التحذيرات اتسم بالحدة والرفض المطلق، حيث استخدم عبارات نابية لمخاطبة السيناتور، وهو ما يعكس التوتر العميق داخل أروقة الحزب الجمهوري بشأن إدارة الملف المعيشي.

غيراغتي:

محاولات ترمب المتأخرة لإلغاء بعض الرسوم الجمركية على سلع غذائية مثل اللحوم والقهوة تعد اعترافا ضمنيا بصحة تحذيرات كروز

صحة تحذيرات كروز

وقال غيراغتي إن بيانات أسعار المواد الأساسية مثل اللحوم والخبز والعصائر، رغم التحسن النسبي في مؤشرات البورصة خلال عام 2025، تظهر ارتفاعات ملحوظة ترهق كاهل الناخب الأميركي، وهو ما عززته استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت أن غالبية الناخبين يرون أن سياسات ترمب فاقمت الظروف الاقتصادية بدلا من تحسينها.

وأوضح كاتب المقال أن محاولات ترمب المتأخرة لإلغاء بعض الرسوم الجمركية على سلع غذائية مثل اللحوم والقهوة تعد اعترافا ضمنيا بصحة تحذيرات كروز بشأن أثر تلك الرسوم على غلاء المعيشة.

ومع ذلك، يرى المحللون أن إصرار ترمب في خطاباته على أن التضخم قد انتهى بتصادم مع الواقع المعيشي الذي يلمسه المواطن في إنفاقه اليومي، مما يجعل من سيناريو "الكارثة الانتخابية" الذي تنبأ به كروز في تسجيلاته أمرا محتملا إذا لم يطرأ تغيير جذري في شعور الناخبين بالأمان المادي.