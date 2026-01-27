مسؤول أمريكي: نحدد هويات سجناء تنظيم الدولة لنقل أخطرهم

أعلن مدير المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب جو كينت اليوم الثلاثاء بأن العمل جار لتحديد هويات سجناء تنظيم الدولة الإسلامية الأكثر أهمية لضمان نقلهم بطريقة آمنة من سوريا إلى العراق.

ويتبع المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب للمخابرات الوطنية الأمريكية، وقال كينت، في تدوينة على حسابه الرسمي على منصة إكس، إنه كان في بغداد في الأيام الماضية لتقديم الدعم للعملية المستمرة لنقل من وصفهم بالعناصر الخطِرة في صفوف معتقلي تنظيم الدولة من السجون السورية إلى العراقية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت الأربعاء الماضي إطلاق عملية لنقل سجناء تنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق. وفي اليوم نفسه، أطلع براد كوبر قائد "سنتكوم" هاتفيا الرئيس السوري أحمد الشرع على خطة لنقل 7 آلاف سجين من تنظيم الدولة إلى العراق.

اجتماعات ببغداد

وذكر مدير المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب، أنه ناقش -في اجتماعات عقدها الأسبوعَ الجاري مع قادة أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب بالعراق- "الجهود المتواصلة لهزيمة تنظيم داعش"، وأوضح المسؤول الاستخباري الأمريكي أنه اجتمع بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ووزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، والمسؤولين عن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق.

وشدد جو كينت على أن واشنطن ملتزمة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب "بالعمل عن كثب" مع شركائها العراقيين للقضاء نهائيا على التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة.

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق قد انعقد أمس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذكر بيان حكومي عقب الاجتماع أن المجلس شدد على "أهمية استمرار التعاون مع التحالف الدولي في ملف السجناء (تنظيم الدولة)، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ذلك".

وجاء في البيان أنه جرى "تشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر التنظيم والتعامل معهم، وصولا إلى تقديمهم للعدالة".