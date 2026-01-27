لولا دا سيلفا يطلب من ترمب قصر مجلس السلام على غزة

طلب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من نظيره الأمريكي دونالد ترمب أن يقتصر عمل مجلس السلام على قطاع غزة، وذلك خلال مكالمة هاتفية اتفقا خلالها على الاجتماع في واشنطن، بحسب ما ذكرت الرئاسة البرازيلية.

وأفادت الرئاسة، في بيان أمس الاثنين، بأن لولا دا سيلفا، الذي دُعي كغيره من قادة الدول للمشاركة في "مجلس السلام" الذي أنشأه ترمب، اقترح أن يقتصر عمل هذه الهيئة "على قضية غزة وأن تشمل مقعدا لفلسطين".

وأكد الرئيس البرازيلي أهمية إجراء إصلاح شامل للأمم المتحدة يشمل زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وكان دا سيلفا اتهم الرئيس الأمريكي بالسعي إلى أن يصبح "سيدا" لـ"أمم متحدة جديدة" عبر إنشاء مجلس السلام، وتوسيع دوره ليشمل النزاعات الدولية.

وأعلن البيت الأبيض عن مجلس السلام برئاسة ترمب كجزء من خطة إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، إلا أن "ميثاق" إنشائه منح ترمب دورا واسعا، ما أثار مخاوف من تشكيل هيئة منافسة للأمم المتحدة.

وتواصل دا سيلفا وترمب مرات عدة منذ أول لقاء رسمي بينهما في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أشهر من التوتر. وبعد هذا التقارب، أعفت الإدارة الأمريكية صادرات برازيلية رئيسية من رسوم جمركية بلغت 40% كانت فرضتها على خلفية محاكمة جايير بولسونارو، الرئيس اليميني السابق وحليف ترمب.

وأفادت الرئاسة البرازيلية بأن دا سيلفا ناقش مع ترمب الوضع في فنزويلا، ودعا إلى "الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة" بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أفضت إلى القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.

وسبق للرئيس البرازيلي أن اعتبر العملية "تجاوزت حدود المقبول".

واتفق الرئيسان البرازيلي والأمريكي، خلال الاتصال، أن يقوم دا سيلفا بزيارة إلى واشنطن، على أن يحدد موعدها بعد رحلات سيجريها إلى الهند وكوريا الجنوبية في فبراير/شباط، بحسب الرئاسة البرازيلية.