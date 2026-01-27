قيادي بحماس يرد على نتنياهو: سلاح المقاومة باق ما بقي الاحتلال

رد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سهيل الهندي، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن السعي إلى نزع سلاح الحركة من قطاع غزة "بالطريقة السهلة أو الصعبة"، مؤكدا أن مسألة السلاح تمثل قرارا وطنيا فلسطينيا مرتبطا باستمرار الاحتلال.

وكان نتنياهو قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن إسرائيل تركز في المرحلة الحالية على نزع سلاح حركة حماس من كامل قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك سيتم "بالطريقة السهلة أو الصعبة"، وفق تعبيره.

وقال الهندي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إنه تابع جزءا من خطاب نتنياهو، معتبرا أن ما ورد فيه يندرج ضمن ما وصفه بـ"الرواية المضللة"، التي تحاول تصوير الجيش الإسرائيلي على أنه "جيش أخلاقي وإنساني". وأضاف أن هذه الرواية، بحسب تعبيره، "لا أساس لها من الصحة".

وأوضح الهندي أن قضية السلاح لا يمكن فصلها عن واقع الاحتلال، مشددا على أن "موضوع السلاح موضوع وطني بامتياز، والقرار قرار فلسطيني اتخذته كل الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني"، مضيفا "طالما هناك احتلال جاثم فوق أرضنا الفلسطينية فلا بد من مقاومة هذا الاحتلال".

وبيّن الهندي أن ما تبقى من سلاح -إن وُجد- يندرج في إطار السلاح الشخصي الدفاعي، قائلا "حتى لو كان هناك سلاح شخصي، هذا السلاح ليس سلاح هجوم، وهو موجود في كل بيت عربي وكل بيت في هذا العالم للدفاع عن النفس، خصوصا أن قطاع غزة لا يزال يعاني من العصابات الإجرامية التي أوجدها الاحتلال".

"التزام المقاومة لا يعني ضعفا"

وفي سياق متصل، أكد الهندي التزام حركة حماس الكامل بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء، مشيرا إلى تسليم الجثة الأخيرة للجندي الإسرائيلي ران غويلي. وقال إن المقاومة قدمت معلومات للوسطاء حول مكان وجود الجثة فور وصولها إليها، مضيفا "نحن لا نفتخر بالاحتفاظ بأي جثمان، وسلمنا 20 جنديا وضابطا أحياء، وسلمنا حتى اليوم 28 جثمانا، وقلنا منذ البداية إننا نريد إنهاء هذا الملف".

إعلان

وفي المقابل، اتهم الهندي إسرائيل بعدم الالتزام بأي من بنود الاتفاق، مشيرا إلى استمرار القتل وإغلاق المعابر وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني. وقال إن عدد الشهداء منذ توقيع الاتفاق بلغ حتى اليوم 503 شهداء، إضافة إلى أكثر من 325 جريحا، مضيفا "الاحتلال لا يزال حتى هذه اللحظات يتجاوز كل الخطوط التي تم الاتفاق عليها".

وختم الهندي تصريحاته بالتأكيد على أن التزام المقاومة لا يعني ضعفا، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، قائلا "نحن شعب كريم وشريف، نأبى على أنفسنا الانكسار ونأبى على أنفسنا الموت، ولن نستكين لهذا العدو المجرم".