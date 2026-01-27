عشرات الضحايا واضطرابات واسعة في أمريكا جرّاء العاصفة الثلجية "فيرن"

أسفرت العاصفة الثلجية "فيرن" عن خسائر بشرية واضطرابات واسعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بعدما ضربت نحو 40 ولاية، متسببة في سقوط عشرات القتلى وانقطاع التيار الكهربائي عن قرابة مليون شخص، إضافة إلى شلل كبير في حركة الطيران وإلغاء آلاف الرحلات.

وفي العاصمة واشنطن، انقشعت غيوم العاصفة بعد يومين من الثلوج والأمطار المتجمدة التي غطت معالم المدينة بالبياض وشلت الحركة فيها، لتبدأ جهود مكثفة لإعادة الحياة تدريجيا إلى الشوارع والطرق.

وأسفرت عمليات إزالة الثلوج عن فتح الطرق الرئيسية وعودة جزئية للنشاط التجاري، في مساع شاركت فيها السلطات الرسمية إلى جانب متطوعين أسهموا في تسهيل الحركة بعد تساقط كثيف استمر يومين متتاليين.

أما في قطاع الطيران، فسجّلت المطارات الأمريكية خلال اليومين الماضيين إلغاء نحو 16 ألف رحلة جوية، في حين تأخرت أكثر من 30 ألف رحلة أخرى، بسبب صعوبات تشغيلية ونقص في أعداد الموظفين، إلى جانب تعذُّر وصول كثير من العاملين إلى مواقع عملهم بسبب الأحوال الجوية.

وأكد مسؤولون في المطارات أن فِرَق العمل تواصل تنظيف مدارج الطائرات وسط هذه التحديات، مع آمال بالعودة إلى المسار الطبيعي لحركة الطيران بحلول منتصف الأسبوع.

ورغم الخسائر والاضطرابات التي خلَّفتها العاصفة، فقد وجد بعض السكان فيها مساحة للترفيه واللعب والاستمتاع بمشاهد الثلوج، في جانب مختلف من تداعيات الطقس القاسي.