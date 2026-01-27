قتيل بغارة إسرائيلية على محيط بلدة باتوليه جنوبي لبنان

أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة من مسيَّرة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة باتوليه جنوبي لبنان، في حين قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "استهدف عنصرا بحزب الله في دير قانون".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل شخص جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة باتوليه بقضاء صور جنوبي لبنان، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الغارة عقب يوم من مقتل 3 أشخاص في جنوب لبنان، أمس الاثنين، بغارتين إسرائيليتين استهدفتا سيارتين في مدينة صور وبلدة كفر رمان.

وأعلن حزب الله، في بيان، اغتيال إسرائيل علي نور الدين الإعلامي في قناة المنار -التابعة للحزب- وإمام مسجد بلدة ‏الحوش بغارة استهدفت سيارته بمدينة صور في وقت سابق أمس. وشدَّد الحزب على أن "هذا الاعتداء يرقى إلى مستوى جريمة الحرب، ويضاف إلى سجل العدو المليء ‏بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على كفر رمان جنوبي البلاد.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "عنصرين من حزب الله" في منطقة النبطية، مضيفا أن "علي نور الدين كان يشغل منصب قائد فريق مدفعية في حزب الله".

ومع تواصل الغارات الإسرائيلية، قالت الخارجية اللبنانية إن بيروت تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل، احتجاجا على استمرار خرقها السيادة اللبنانية.

وأوضحت الوزارة أن عدد الخروق الإسرائيلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 1036 خرقا.

ودعت الخارجية اللبنانية إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، وإعلان وقف الأعمال العدائية، وسحب قواتها من النقاط التي تحتلها جنوبي لبنان، والإفراج عن الأسرى.

يُذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن يوميا غارات في جنوب لبنان.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ويوميا تخرق تل أبيب اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ أواخر نوفمبر 2024، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع.

كما تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، وتضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وإضافة إلى هذه الأراضي اللبنانية، تحتل إسرائيل أراضي سورية وفلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية.