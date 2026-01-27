عاجل,
أخبار

عاجل| المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للجزيرة: لدينا معلومات بأن معبر رفح سيفتح خلال يوم أو يومين

Published On 27/1/2026
آخر تحديث: 14:37 (توقيت مكة)

قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للجزيرة:

  • الوضع ما زال صعبا في غزة.
  • لدينا معلومات بأن معبر رفح سيفتح خلال يوم أو يومين.
  • ينبغي أن تكون هناك قوة لبسط الاستقرار ودعم الشرطة الفلسطينية.
  • فتح معبر رفح جزء من الاتفاق وسنتابعه لأهميته لعبور الأفراد والمساعدات.
  • نحن جزء من الحل السياسي في غزة بدعمنا للجنة التكنوقراط

المصدر: الجزيرة

