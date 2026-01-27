عاجلعاجل,
عاجل| المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للجزيرة: لدينا معلومات بأن معبر رفح سيفتح خلال يوم أو يومين
Published On 27/1/2026|
آخر تحديث: 14:37 (توقيت مكة)
قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للجزيرة:
- الوضع ما زال صعبا في غزة.
- لدينا معلومات بأن معبر رفح سيفتح خلال يوم أو يومين.
- ينبغي أن تكون هناك قوة لبسط الاستقرار ودعم الشرطة الفلسطينية.
- فتح معبر رفح جزء من الاتفاق وسنتابعه لأهميته لعبور الأفراد والمساعدات.
- نحن جزء من الحل السياسي في غزة بدعمنا للجنة التكنوقراط
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للجزيرة: لدينا معلومات بأن معبر رفح سيفتح خلال يوم أو يومين
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة