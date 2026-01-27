عاجل| المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للجزيرة: لدينا معلومات بأن معبر رفح سيفتح خلال يوم أو يومين

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية للجزيرة:

الوضع ما زال صعبا في غزة.

لدينا معلومات بأن معبر رفح سيفتح خلال يوم أو يومين.

ينبغي أن تكون هناك قوة لبسط الاستقرار ودعم الشرطة الفلسطينية.

فتح معبر رفح جزء من الاتفاق وسنتابعه لأهميته لعبور الأفراد والمساعدات.

نحن جزء من الحل السياسي في غزة بدعمنا للجنة التكنوقراط

