الخارجية الفرنسية للجزيرة: معبر رفح سيفتح خلال يوم أو اثنين

قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للجزيرة اليوم الثلاثاء إن الوضع ما زال صعبا في غزة، مشيرا إلى أن لدى باريس معلومات بأن معبر رفح سيفتح خلال يوم أو يومين.

وأوضح كونفافرو، أنه ينبغي أن تكون هناك قوة لبسط الاستقرار ودعم الشرطة الفلسطينية، وأوضح أن فتح معبر رفح جزء من الاتفاق وستتم متابعته لأهميته لعبور الأفراد والمساعدات.

وقال في تصريحاته: نحن جزء من الحل السياسي في غزة بدعمنا للجنة التكنوقراط.

ويوم أمس الاثنين قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه من المتوقع فتح معبر رفح خلال الساعات الـ48 ساعة المقبلة، بعد إعادة جثة آخر أسير إسرائيلي من قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث بأن أعضاء حكومة التكنوقراط الفلسطينية سيدخلون قطاع غزة بضغط أمريكي بعد فتح معبر رفح المرتقب.

تأكيد ومباحثات

كذلك، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤولين في المنطقة تأكيدهم أنه من المقرر إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين هذا الأسبوع.

وقال المسؤولون إنه من المقرر نشر مراقبين أوروبيين وأفراد من الأمن الفلسطيني في المعبر، في حين سيواصل الجيش الإسرائيلي بشكل مستقل التدقيق في هويات العابرين ومراقبتهم عند المعبر.

وخلال الشهور الماضية، ربطت إسرائيل إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر باستعادة جثمان آخر أسير لها من القطاع.

والسبت، زار المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إسرائيل، حيث بحثا مع نتنياهو الخطوات المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين أكدت مصادر إسرائيلية أن واشنطن ضغطت باتجاه فتح معبر رفح.

وفي مايو/أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح خلال عملية برية شنها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث أُغلق المعبر ودُمّرت مبانيه منذ ذلك الحين.