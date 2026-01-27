أمير قطر يبحث مع البرهان تطورات الأوضاع بالسودان

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في العاصمة القطرية الدوحة، تطورات الأوضاع في السودان.

وجرى خلال جلسة رسمية استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام وبما يحفظ وحدة السودان وسيادته على كامل أراضيه.

كما عقد الجانبان لقاء ثنائيا تم خلاله تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة وسط مساع عربية للتهدئة في السودان الذي يشهد تصعيدا في العمليات العسكرية، غداة تمكن الجيش من فك حصار كانت تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وبالتوازي مع استمرار المواجهات في إقليم دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن نزوح عشرات آلاف المدنيين خلال الآونة الأخيرة.

​​​​​​​ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مواجهات على خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، مما أدى لاندلاع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.