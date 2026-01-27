ضمن انتشار القوات العسكرية بعدن.. "العمالقة" تسلم مناطق للأمن الوطني

أعلنت قوات العمالقة في عدن جنوبي اليمن تسليمها مهام تأمين حي السفارات وساحة العروض في العاصمة المؤقتة لقوات الأمن الوطني (الحزام الأمني سابقا)، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة إعادة انتشار القوات العسكرية وتموضعها خارج المدينة.

وأوضحت قوات العمالقة في بيان، أن هذا التسليم جاء بتوجيهات من قائدها عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي وأنها نفذت المرحلة الثانية من إعادة هذا الانتشار بتسليم الحي الذي يوجد فيه العديد من سفارات وقنصليات الدول ومقرات المنظمات الدولية، بالإضافة إلى ساحة العروض في مديرية خور مكسر لقوات الأمن الوطني.

وبينت "العمالقة" أن تنفيذ هذه الخطة يأتي بعد أن تدخلت قواتها بداية الشهر الجاري، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والسلطة المحلية بالمحافظة لتعزيز الأجهزة الأمنية وتأمين المصالح العامة والخاصة.

والأسبوع الماضي أعلنت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (الذي أعلنت قيادات منه حله) تغيير اسمها إلى قوات الأمن الوطني.

ويأتي هذا في أعقاب التحولات التي شهدتها محافظات جنوبي وشرقي اليمن بعد تمكن قوات درع الوطن الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية من استعادة السيطرة عليها وفقدان المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها نفوذه العسكري.