صحف عالمية: مصير غامض يلف معتقلي مخيم الهول بسوريا بعد هروب حراسه

سلط موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي الضوء على الغموض الذي يكتنف مصير آلاف المعتقلين من مقاتلي تنظيم الدولة في مخيم الهول بمحافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وذكر الموقع أن المخيم يضم نحو 24 ألف معتقل -الغالبية العظمى منهم سوريون- إضافة إلى نحو 4 آلاف عراقي و6200 أجنبي ينتمون لأكثر من 40 جنسية.

ويقع المخيم عند الحدود السورية العراقية، وقد أنشئ عام 1991 إبان حرب الخليج الثانية من أجل إيواء النازحين العراقيين الفارين من أتون الحرب، ثم انتهى به المطاف ملجأً يلمّ شمل آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بعد سقوط آخر معاقله عام 2019.

ووصف التقرير ظروف العيش داخل المخيم بأنها "مزرية"، حيث يواجه المعتقلون -ومن بينهم أشخاص مبتورو الأطراف- صعوبة بالغة في الحركة وسط الثلوج التي امتزجت بالوحل.

ولفت الموقع الإخباري إلى أن حالة من "الذهول والخوف من القادم" أصابت القاطنين في المخيم، إثر الاختفاء السريع للمقاتلين الأكراد الذين كانوا يتولون حراسة المكان، مما ترك تساؤلات مفتوحة حول مصير هذه الأعداد الكبيرة من المعتقلين.

وبرز المخيم على واجهة الأحداث من جديد أواخر يونيو/حزيران 2025، عقب إعلان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية أن الضالعين في حادث تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق في 22 من الشهر نفسه ينحدرون من مخيم الهول.

إدارة غزة بلا صلاحيات

وفي مجلة "أوريان 21" الفرنسية وصف مقال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بأنها مجرد "واجهة إدارية" تفتقر إلى صلاحيات حقيقية.

وأوضحت المجلة أن هذه اللجنة المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تضم 12 خبيرا غير سياسيين وتخضع لإشراف غربي، تظل محدودة القدرات في وقت تحتفظ فيه إسرائيل بالسيطرة الفعلية على 60% من مساحة القطاع خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وأشار التقرير إلى أن واقع الحياة في غزة أصبح محصورا في "رحلة البحث عن الماء والطعام والعمل"، مع الاعتماد الكلي على المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية المحدودة.

وحذرت "أوريان 21" من أن هذا المسار يهدف إلى فصل قطاع غزة عن تاريخه وهويته الوطنية، مما يمهد الطريق لسياسة "الهجرة الطوعية" عبر فتح رحلات نقل إلى الخارج بطرق غير رسمية.