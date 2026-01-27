جنوب أفريقيا تفكر بنشر الجيش في بؤر العصابات

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن خيار نشر قوات الدفاع الوطني في بؤر عنف العصابات لا يزال مطروحا، لكنه شدد على أن مثل هذه الخطوة يجب أن تدرس بعناية نظرا لطبيعة تدريب الجنود على "إطلاق النار للقتل" وليس القيام بمهام شرطية.

وأوضح رامافوزا، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أن الجيش لا يحقق في الجرائم كما تفعل الشرطة، بل يتعامل مع المشتبه بهم باعتبارهم أعداء، وهو ما يثير مخاوف جدية في البيئات المدنية. وأكد الرئيس أن أي انتشار محتمل للجيش ينبغي أن يكون مكملا لدور الشرطة، لا بديلا عنها.

وشدد رامافوزا على أهمية تعزيز الاستخبارات الجنائية وتنسيق الجهود بين الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لاستهداف العصابات بفعالية، مضيفا أن بلاده تمتلك "مزيجا متعدد التخصصات من القوات" يمكن للجيش من خلاله دعم عمل الشرطة.

أزمة متفاقمة في كيب فلاتس

وأشار الرئيس إلى أن عنف العصابات يمثل مصدر قلق وطني كبير، مستشهدا بحوادث دامية شهدتها منطقة كيب فلاتس مؤخرا، بينها إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وحسب أرقام برلمانية، سجلت كيب فلاتس بين أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 ومنتصف يناير/كانون الثاني 2026 نحو 58 جريمة قتل مرتبطة بالعصابات و60 محاولة قتل، مما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها السلطات.