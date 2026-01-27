أخبار|جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا تفكر بنشر الجيش في بؤر العصابات

South African President Cyril Ramaphosa co-hosts, with British Prime Minister Keir Starmer (not pictured), a summit on the Global Fund on November 21, 2025, in Johannesburg, South Africa, ahead of the G20 Summit that starts tomorrow. Leon Neal/Pool via REUTERS
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (رويترز)
Published On 27/1/2026
آخر تحديث: 16:09 (توقيت مكة)

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن خيار نشر قوات الدفاع الوطني في بؤر عنف العصابات لا يزال مطروحا، لكنه شدد على أن مثل هذه الخطوة يجب أن تدرس بعناية نظرا لطبيعة تدريب الجنود على "إطلاق النار للقتل" وليس القيام بمهام شرطية.

وأوضح رامافوزا، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أن الجيش لا يحقق في الجرائم كما تفعل الشرطة، بل يتعامل مع المشتبه بهم باعتبارهم أعداء، وهو ما يثير مخاوف جدية في البيئات المدنية. وأكد الرئيس أن أي انتشار محتمل للجيش ينبغي أن يكون مكملا لدور الشرطة، لا بديلا عنها.

وشدد رامافوزا على أهمية تعزيز الاستخبارات الجنائية وتنسيق الجهود بين الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لاستهداف العصابات بفعالية، مضيفا أن بلاده تمتلك "مزيجا متعدد التخصصات من القوات" يمكن للجيش من خلاله دعم عمل الشرطة.

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - 14 JULY: Vigilantes escort a man who they detained and accused of looting on July 14, 2021 in Vosloorus, Johannesburg, South Africa. South Africa has deployed the military to quell spasms of civil unrest and looting sparked by last week's imprisonment of former president Jacob Zuma, but also fueled by high unemployment and social and economic fallout from the Covid-19 pandemic, which has hit the country hard. (Photo by James Oatway/Getty Images)
عدة مدن في جنوب أفريقيا تعاني تصاعد العنف والجريمة (غيتي)

أزمة متفاقمة في كيب فلاتس

وأشار الرئيس إلى أن عنف العصابات يمثل مصدر قلق وطني كبير، مستشهدا بحوادث دامية شهدتها منطقة كيب فلاتس مؤخرا، بينها إطلاق نار جماعي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين. وحسب أرقام برلمانية، سجلت كيب فلاتس بين أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 ومنتصف يناير/كانون الثاني 2026 نحو 58 جريمة قتل مرتبطة بالعصابات و60 محاولة قتل، مما يعكس حجم الأزمة التي تواجهها السلطات.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

