أذربيجان تحبط هجوما يستهدف السفارة الإسرائيلية في باكو

أعلنت السلطات في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم وصفته بأنه "إرهابي" ضد إحدى السفارات الأجنبية بالعاصمة باكو، في حين قالت مصادر أمنية إن الهجوم كان يستهدف السفارة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات في أذربيجان أن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم على سفارة أجنبية، بناء على توجيهات من "تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية خراسان" وهو الفرع الأفغاني للتنظيم.

وقال جهاز أمن الدولة في بيان إن الأشخاص الثلاثة المتهمين "تآمروا مع عناصر من التنظيم، وحصلوا على أسلحة، وخططوا لمهاجمة السفارة قبل اعتقالهم".

وجاء في البيان أن المشتبه فيهم اعتُقلوا بتهمة "التحضير لعمل إرهابي" بدافع العداء الديني، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف كل تفاصيل المخطط.

ولم يعلّق "تنظيم الدولة – ولاية خراسان" حتى الآن على ما أعلنته السلطات في أذربيجان.