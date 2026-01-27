تحقيق: خداع عمّال من بنغلاديش لإجبارهم على القتال في الجيش الروسي

أظهر تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن عمالا من بنغلاديش جرى التغرير بهم للذهاب للعمل في روسيا، لينتهي بهم المطاف قسرا في الصفوف الأمامية للحرب بأوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن سماسرة أقنعوا عمالا من بنغلاديش بالذهاب آلاف الأميال بوعود زائفة للعمل في أعمال عادية، إلا أنهم عقب وصولهم إلى روسيا وجدوا أنفسهم يوقّعون على عقود عمل باللغة الروسية ونقلهم مباشرة إلى معسكرات تدريب على القتال.

وأشارت الوكالة أن العديد من هؤلاء العمال جرى تهديدهم باستخدام العنف ضدهم أو السجن أو حتى القتل في حال رفضهم الانصياع للأوضاع الجديدة.

وقالت أسوشيتد برس إنها تحدثت إلى 3 رجال من بنغلاديش فروا من الجيش الروسي، بينهم شخص يدعى رحمان، قال إنه عقب وصوله إلى موسكو طُلب منه التوقيع مع مجموعة أخرى من زملائه القادمين من بنغلايش على وثائق باللغة الروسية، اتضح بعد ذلك أنها عقود عسكرية.

وأضاف أنه جرى نقلهم إلى معسكر للجيش للتدريب على تقنيات حروب الطائرات المسيّرة والإجلاء الطبي والمهارات القتالية الأساسية باستخدام الأسلحة الثقيلة.

وقال رحمان إنه عندما اعترض على الأوضاع باعتبارها ليست جزءا من العمل الذي قدم إلى روسيا من أجله، أخبره قائد عسكري روسي عبر تطبيق ترجمة قائلا له: "أحضرك وكيلك إلى هنا. نحن اشتريناك".

وأشارت الوكالة إلى أن العمال البنغلاديشيين الثلاثة رووا أحداثا مروعة، بينها إجبارهم على الذهاب في مهمات على الخطوط الأمامية للقتال على غير رغبة منهم، بينها التقدم قبل القوات الروسية وإمدادات النقل وإجلاء الجنود الجرحى وانتشال القتلى.

ونقلت الوكالة عن عائلات رجال آخرين من بنغلاديش اختفوا في روسيا تفاصيل مروعة مماثلة، نقلا عن أحبائهم قبل أن تنقطع أخبارهم.

وذكرت الوكالة أنها أرسلت مجموعة أسئلة إلى وزارتي الدفاع والخارجية في روسيا وحكومة بنغلاديش إلا أنها لم تتلقَّ أي رد.

وأشارت الوكالة إلى أنها تأكدت من روايات العمال من خلال وثائق، بينها أوراق سفر، وعقود عسكرية روسية، وتقارير طبية وشرطية، وصور. وتُظهر هذه الوثائق التأشيرات الممنوحة للعمال البنغلاديشيين، والإصابات التي لحقت بهم خلال المعارك، وأدلة على مشاركتهم في الحرب.

وذكرت الوكالة أنه لا تعرف على وجه التحديد أعداد البنغلاديشيين الذين جرى استغلالهم في الحرب على أوكرانيا، إلا أنها نقلت عن شهادات الرجال الثلاثة الذين التقتهم بعد فرارهم من روسيا أنهم شاهدوا مئات من مواطنيهم إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين وناشطين قولهم إن روسيا تستهدف أيضا جذب رجال من دول أخرى في أفريقيا وجنوب آسيا، بينها الهند ونيبال.