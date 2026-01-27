القيادة الوسطى الأمريكية تجري تدريبات جوية لعدة أيام

قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن القوات الجوية ستجري تدريبات تستمر لعدة أيام بهدف إظهار الجاهزية، وذلك مع تنامي التوتر بشأن هجوم أمريكي محتمل على إيران.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية على صفحتها بموقع إكس أن التدريبات تأتي في سياق إظهار الجاهزية والقدرة على نشر وتوزيع ودعم القوة الجوية القتالية في جميع أنحاء مناطق مسؤوليتها.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أسطولا حربيا ضخما يتجه للشرق الأوسط.

وأعرب ترمب عن أمله في ألا تضطر الولايات المتحدة لاستخدامه. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن ترمب قوله إن أسطول الولايات المتحدة قرب إيران، أكبر من أسطولها الموجود في سواحل فنزويلا، مضيفا أن الدبلوماسية لا تزال خيارا مطروحا مع إيران، على حد وصفه.

وقال ترمب حسب الموقع إنه "يعلم أن إيران تريد التوصل لاتفاق، وأنها اتصلت به مرارا وتريد الحوار".

في هذا السياق، قال مسؤولان رفيعان بالإدارة الأمريكية إن واشنطن مستعدة للتفاوض إذا أرادت إيران ذلك.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد أعلنت أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" موجودة حاليا في الشرق الأوسط من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول دفاعي أمريكي أن الحاملة ترافقها 3 مدمرات، قادرة على إطلاق صواريخ "توماهوك"، وأنه من المتوقع وصول مزيد من المعدات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة.