العاصفة "فيرن" تخلّف 30 قتيلا بأمريكا وسط انقطاع واسع للكهرباء

ارتفع عدد ضحايا العاصفة "فيرن" التي تجتاح الولايات المتحدة إلى 30 قتيلا، بينهم 7 أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة خلال عاصفة ثلجية ليل الأحد. ولا تزال موجة الصقيع القطبية تضرب مساحات واسعة من البلاد، متسببة في انقطاع واسع للتيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون منزل صباح الثلاثاء.

ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الانخفاض الحاد لدرجات الحرارة بفعل كتلة هوائية قطبية، ولا سيما في المناطق الشمالية، إذ قد تصل الحرارة المحسوسة بفعل الرياح إلى نحو 45 درجة مئوية تحت الصفر.

وتسببت العاصفة في تساقط كثيف للثلوج، تجاوز سُمكه 30 سنتيمترا في نحو 20 ولاية أمريكية، مما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي.

وبحسب موقع "باور أوتج" المتخصص، فقد بات أكثر من 530 ألف مشترك محرومين من الكهرباء صباح الثلاثاء، معظمهم في ولايات جنوبي البلاد ولا سيما تينيسي وميسيسيبي ولويزيانا، إذ تسبب الجليد في سقوط خطوط الكهرباء.

وتضرَّر أكثر من 175 ألف شخص في تينيسي، ونحو 140 ألفا في ميسيسيبي، إضافة إلى نحو 100 ألف مشترك في لويزيانا.

استمرار انقطاع الكهرباء

ونقلت الصحافة الفرنسية عن خبيرة الأرصاد الجوية أليسون سانتوريلي قولها إن "انقطاعات التيار الكهربائي قد تستمر أياما أخرى، في حين تواجه السلطات صعوبات كبيرة في التعافي (من آثار العاصفة) لأن معظم هذه المناطق غير معتادة على مثل هذه الظروف، ولا تمتلك الموارد الكافية لإزالة الثلوج والأضرار".

من جانبه، أوضح خبير الأرصاد ديف راديل أن الثلوج التي تساقطت خلال العاصفة كانت "جافة للغاية وهشة" مما يجعل الرياح قادرة على تشتيتها بسهولة، ويعقّد عمليات إزالة الثلوج، ويَحُد من مدى الرؤية على الطرق.

وتصنّف بعض الجهات المتخصصة هذه العاصفة من بين الأسوأ التي شهدتها الولايات المتحدة في العقود الأخيرة، خصوصا مع تراكمات جليدية قد تكون لها تبعات "كارثية" وفق هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

دوامة قطبية

وأدَّت الظروف المناخية القاسية إلى وفاة ما لا يقل عن 30 شخصا، بحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية عن تقارير وسائل إعلام أمريكية.

وأعلنت السلطات في ولاية تكساس وفاة فتاة (16 عاما) في حادث تزلج، وتوفي شخصان بسبب انخفاض حرارة الجسم في ولاية لويزيانا، وشخص آخر في أيوا جرّاء حادث تصادم.

كما عُثر على جثث 8 أشخاص في مدينة نيويورك، وبدأت السلطات تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة.

وفي ولاية ماين شمال شرقي البلاد، أدى تحطم طائرة أثناء إقلاعها خلال عاصفة ثلجية مساء الأحد إلى مقتل 7 من ركابها الثمانية، وفق إدارة الطيران الفدرالية.

وأُعلنت حالة الطوارئ في نحو 20 ولاية إضافة إلى العاصمة واشنطن، مما أدى إلى شلل واسع في حركة النقل. وتوقفت حركة الطيران بنسبة شِبه كلّية بمطارات رئيسية في واشنطن وفيلادلفيا ونيويورك، في حين أُلغي أكثر من 22 ألف رحلة جوية منذ السبت، وتأخرت آلاف الرحلات الأخرى، بحسب موقع "فلايت أوير".

وترتبط هذه العاصفة بما تُعرف بـ"الدوامة القطبية" وهي كتلة هوائية شديدة البرودة تدور عادة فوق القطب الشمالي، لكنها امتدت جنوبا بشكل غير معتاد.

ويرجّح علماء أن تزايد وتيرة هذه الاضطرابات قد يكون مرتبطا بتغيُّر المناخ، رغم استمرار الجدل العلمي بشأن هذا الارتباط ودور التقلبات الطبيعية.