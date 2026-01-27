الشرع يزور موسكو الأربعاء لبحث الوضع بالمنطقة والعلاقات الثنائية

يزور الرئيس السوري أحمد الشرع العاصمة الروسية موسكو، غدا الأربعاء، ويلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكر الكرملين.

وقال الكرملين إن الشرع سيبحث مع بوتين الوضع في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الرئيسين سيبحثان، أيضا، آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

ويمثل الوجود الروسي في سوريا وإعادة هيكلته إحدى أهم القضايا المطروحة في النقاشات السياسية بين دمشق وموسكو.

كما تعتبر القاعدتان الروسيتان الرئيسيتان في سوريا، وهما قاعدة حميميم باللاذقية، وأخرى في طرطوس، موضوعا حاضرا في الجدل السياسي بالبلدين.

وأخلت روسيا، أمس الاثنين، قاعدة عسكرية في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا تتمركز فيها منذ عام 2016.

وفرّ إلى روسيا رئيس النظام المخلوع بشار الأسد بعد دخول الثوار إلى دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024.

واستقبل بوتين الشرع بموسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2025، في أول زيارة رسمية للرئيس السوري منذ توليه منصبه بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024.

ودعمت موسكو بشكل كبير نظام الأسد على امتداد حكمه الذي استمر ربع قرن، وتدخلت بقواتها لصالحه بدءا من العام 2015، وساهمت، خصوصا عبر الغارات الجوية، في قلب الدفة لصالحه على جبهات عدة في الميدان.