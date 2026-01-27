الادعاء النرويجي يتهم شركة مقرها أوسلو برشوة رئيس الكونغو

وجه الادعاء العام في النرويج اتهامات إلى مواطنَين نرويجيين وشركة نفط مقرها أوسلو، بدفع رشى قيمتها 25 مليون دولار إلى رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دنيس ساسو نغيسو وأفراد من عائلته، مقابل الحصول على حقوق التنقيب البحري عام 2016. وقالت المدعية العامة ماريان يوبسلاند إن القضية تتمحور حول طلب رخصة نفطية تقدمت به الشركة النرويجية "هيملا"، حيث وافق المتهمون على منح الرئيس وعائلته ربع عائدات الامتياز النفطي، وهو ما اعتبر "الرشوة الأساسية" في الملف.

وتعد القضية من أبرز ملفات الفساد التي تربط شركة غربية برئيس دولة أفريقية في السنوات الأخيرة. ويذكر أن ساسو نغيسو (82 عاما) يحكم الكونغو برازافيل منذ أكثر من أربعة عقود، إذ تولى السلطة أول مرة عام 1979 حتى 1992، ثم عاد إليها عام 1997 بعد حرب أهلية، ولا يزال رئيسا حتى اليوم.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حكومة الكونغو برازافيل، وقد دأبت السلطات هناك على نفي اتهامات الفساد، مؤكدة أن قطاع النفط يعمل وفق المعايير الدولية.

قطاع النفط.. العمود الفقري للاقتصاد

يذكر أن الكونغو برازافيل تنتج نحو 268 ألف برميل يوميا وفق بيانات 2025، ويشكل النفط ثلثي ناتجها المحلي الإجمالي ويغطي معظم عائدات التصدير، مما يجعل القطاع محوريا للاقتصاد الوطني. لكن منظمات دولية تواصل انتقاد غياب الشفافية في إدارة الموارد النفطية، في حين يواجه أفراد من عائلة الرئيس تحقيقات في فرنسا بتهم غسل أموال وشراء عقارات فاخرة بأموال مشبوهة.

وتفرض النرويج، وهي من أكبر منتجي النفط عالميا، قوانين صارمة لمكافحة الفساد تشمل مواطنيها وشركاتها العاملة خارج البلاد. وينظر إلى صندوقها السيادي، المبني على عائدات النفط، باعتباره نموذجا عالميا في الاستثمار الأخلاقي. ولم تكشف السلطات النرويجية عن أسماء المتهمين أو تفاصيل عمليات الشركة في الكونغو، لكنها أكدت أن الاتهامات جاءت بعد تحقيق مطوّل في ملف منح الرخصة النفطية. وإذا ثبتت التهم، فقد يواجه المتهمون أحكاما بالسجن وغرامات كبيرة بموجب القانون النرويجي الذي يجرّم عرض أو قبول الرشى في المعاملات الدولية.