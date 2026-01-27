الاحتلال يصعّد عملياته العسكرية في كفر عقب وحزما شمالي القدس

صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في القدس المحتلة لليوم الثاني، إذ اقتحم بلدة كفر عقب شمالي المدينة بعد ساعات من انسحابه منها، وحاصر بلدة حزما شمال شرقي القدس وسط إغلاق طرق وعمليات دهم وهدم، مما سبَّب شللا في حركة الفلسطينيين وتعطل الدراسة.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى بلدة كفر عقب، ونشرت قناصة فوق عدد من المنازل، وبدأت بهدم منشآت قرب جدار الفصل في البلدة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال نزع مقاطع في جدار الفصل لإدخال مزيد من التعزيزات، ضمن عملية أطلق عليها جيش الاحتلال "درع العاصمة".

وفي وقت لاحق، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال تحتجز عددا من الشبان في شارع المطار بالبلدة.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد، في وقت سابق من صباح اليوم، بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شارع المطار بالبلدة. كما أفاد شهود عيان بأن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وأخطرت عددا من أصحاب المحال في شارع المطار بإخلائها تمهيدا لهدمها.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت منازل في شارع المطار بكفر عقب، واتخذت منها نقاطا لانتشار قناصتها.

حصار وهدم

وفي تطور آخر، فرضت قوات الاحتلال حصارا عسكريا على بلدة حزما شمال شرقي القدس، وحظرت الخروج منها حتى إشعار آخر.

وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تفرض طوقا عسكريا مشددا على البلدة ضمن عملية عسكرية واسعة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة طبلاس في البلدة تمهيدا لعملية هدم.

وفي شمال الضفة، قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت اليوم الثلاثاء منزلا في قرية برطعة واقتحمت بلدة قباطية بقضاء جنين شمالي الضفة الغربية.

تعليق الدراسة

وعلى إثر التطورات الجارية في كفر عقب، علَّقت المدارس دوامها وأُغلقت المحال التجارية. وأعلنت مديرة التربية والتعليم تعطيل الدوام في مدارس بلدة عقب ورياض الأطفال، بسبب الأوضاع الأمنية وإغلاق الطرق.

ويسكن أكثر من 150 ألف فلسطيني -يحمل معظمهم الهوية المقدسية- في كفر عقب التي بدأت تل أبيب السيطرة عليها بالقوة.

ويأتي هذا الاقتحام بعد وقت قصير من انسحاب الجيش الإسرائيلي من كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا وشارع المطار، عقب عملية عسكرية بدأت أمس الاثنين واستمرت ساعات.

وأدَّت الاعتداءات الإسرائيلية، الاثنين، إلى إصابة مواطن فلسطيني، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وتشهد مناطق شمالي القدس المحتلة، ولا سيما محيط مخيم قلنديا، اقتحامات إسرائيلية متكررة يتخللها إغلاق طرق ودهم منازل ومنشآت، بما ينعكس سلبا وبشكل مباشر على الحياة اليومية للفلسطينيين خصوصا الطلبة والعاملين.