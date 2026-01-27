إصابة طفل في مخيم قلنديا واندلاع مواجهات مع المستوطنين بقلقيلية

أُصيب طفل فلسطيني، مساء الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية لليوم الثاني على التوالي في المنطقة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر 13 عاما بالرصاص الحي في قدمه، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، خلال العدوان المتواصل على البلدة والمخيم. وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، دون الإفصاح عن هوية المعتقل حتى الآن.

عمليات هدم وتجريف

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي عمليات الهدم والتجريف في بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا، بذريعة عدم وجود تراخيص وادعاءات أمنية.

وأوضحت محافظة القدس أن عدد المنشآت التي هدمها الاحتلال حتى صباح الثلاثاء بلغ نحو 40 منشأة، شملت محال ومنشآت تجارية وبسطات ولافتات ومنشآت من الصفيح، وتركزت معظم عمليات الهدم في منطقة شارع المطار.

وأضافت المحافظة أن عمليات الهدم ترافقت مع انتشار عسكري كثيف، إلى جانب تنفيذ أعمال تجريف بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، في مسعى لفرض واقع ميداني جديد.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف، وفق ما يظهر ميدانيا، إلى إقامة منطقة عازلة بمحاذاة الجدار، في ظل ادعاءات إسرائيلية بزيادة محاولات دخول العمال الفلسطينيين عبره.

اقتحامات متواصلة

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وتمركزت في عدد من الأحياء، دون الإبلاغ عن مداهمات أو اعتقالات، فيما أقدم مستوطنون في البلدة ذاتها على إحراق مركبتين فلسطينيتين.

وقال الفلسطيني أنور نور ديرية، صاحب المركبتين، إن الحريق كاد يمتد إلى منزله الذي يقطنه أطفال، مؤكدا تمسكه بأرضه رغم الاعتداء.

إعلان

وفي شمال الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام خلال اقتحام بلدة الشيوخ ومخيم العروب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال تجمع "خلة السدرة" البدوي قرب قرية مخماس شمال شرق القدس، ومنعت الأهالي من ترميم منازلهم التي تعرضت سابقا للحرق على يد مستوطنين.

وذكرت محافظة القدس أن التجمع البدوي تعرض خلال الأيام الأخيرة لهجمات متكررة من المستوطنين، شملت الاعتداء على مواطنين ومتضامنين أجانب، وتدمير مساكن وحظائر، وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة، والاستيلاء على بعضها، إلى جانب إحراق منازل ومركبات.

اعتداءات المستوطنين

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين في منطقة الدوير بين بلدتي كفر قدوم وبيت ليد شرق قلقيلية، عقب اقتحام مستوطنين لأراضٍ زراعية والاعتداء على مزارعين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أراضي زراعية في المنطقة واعتدت على عدد من المزارعين الفلسطينيين أثناء عملهم فيها، ما دفع شبانا فلسطينيين إلى الخروج والتصدي لهم، قبل أن يتمكنوا من طردهم من المنطقة.

كما أفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي السيلة الحارثية وقباطية في محافظة جنين، وهدمت منزلا في قرية برطعة جنوب غرب المدينة.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، هاجم مستوطنون مساكن فلسطينية، واعتدوا على مواطنين وأحرقوا الأعلاف ونهبوا قطيعا من الأغنام، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر بتعرض طواقمها للرشق بالحجارة أثناء محاولتها الوصول إلى المناطق المستهدفة.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفّذ المستوطنون نحو 4723 اعتداء خلال عام 2025، ما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيا وتهجير 13 تجمعا بدويا يقطنها 1090 شخصا.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّفت إسرائيل من اعتداءاتها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1108 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية فلسطينية.