أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم الاثنين، قرارا بشأن فتح جزئي لمعبر رفح، في إطار تنفيذ الخطة الأمريكية في غزة.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشكيل مجلس للسلام، وتسمية لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع الفلسطيني.

وفيما يلي 5 أسئلة حول قرار نتنياهو بشأن معبر رفح:

1- ما نطاق عمل المعبر وفق القرار ؟

قال مكتب نتنياهو إنه قرر الموافقة على فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط ضمن "آلية رقابة إسرائيلية كاملة".

ويعني ذلك عدم السماح بدخول المستلزمات الصحية والسلع الغذائية ومواد إعادة الإعمار.

2- ما مبررات نتنياهو لتقييد عمل المعبر؟

قال مكتب نتنياهو في بيان إن "فتح المعبر كان مشروطا بإعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات وبذل حماس أقصى جهدها لإعادتهم".

وحسب بيان المكتب فإن فتح معبر رفح سيتم بمجرد استكمال عملية البحث عن جثة الأسير الرقيب أول راني غويلي وإعادتها وفقا للاتفاق مع واشنطن.

3- هل من موقف أمريكي؟

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي أنه من المتوقع أن يُفتح معبر رفح خلال نهاية الأسبوع الحالي.

و يتوقع أن يصل اليوم إلى إسرائيل الممثل الأعلى لـمجلس سلام غزة نيكولاي ملادينوف، لبحث فتح المعبر.

4- وماذا عن مصر؟

أوردت وكالة الأناضول أن حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني بحث أمس الأحد في مدينة رام الله مع سفير مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان التنسيق المشترك بخصوص معبر رفح، والدور المصري في تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية أن مصر تواصل مع قطر والولايات المتحدة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة موسعة في غزة مع فتح المعابر بشكل دائم لإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى أهالي القطاع.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

5- ما مدى محورية معبر رفح لسكان قطاع غزة؟

يقع معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في أقصى جنوبي محافظة رفح بين مدينة رفح وشوكة الصوفي، وعلى الجهة الغربية من فلسطين بين الحدود الفلسطينية المصرية.

ويعد المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم، وممرا حيويا للسلع والأشخاص.

ولكنّ إسرائيل تفرض بالقوة إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني، لمعاقبة سكان غزة.

وتعرّض معبر رفح لقصف إسرائيلي عدة مرات خلال حرب الإبادة في غزة التي استمرت عامين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستهدف القصف المنطقة العازلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية للمعبر، ثم احتل الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من المعبر بالكامل بعد اجتياحه مدينة رفح.