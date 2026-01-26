3 شهداء بنيران الاحتلال في مناطق بقطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق انتشاره شمالي قطاع غزة، رافعا بذلك حصيلة شهداء اليوم إلى 3 جراء استهدافات إسرائيلية مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب محمد عابد برصاص الاحتلال قرب مخيم حلاوة للنازحين خارج مناطق سيطرته في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استهدفت القوات الإسرائيلية الشاب عبد العزيز محمد مرزوق (30 عاما) في شارع يافا خارج مناطق سيطرتها بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وفق ذات المصادر.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر طبية إن الفلسطيني مجدي محمد نوفل (52 عاما) استشهد بقصف إسرائيلي لمخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

وقال شهود عيان للأناضول إن مدفعية الجيش قصفت المربع "12" شرقي مخيم البريج، وهي منطقة تقع بمحاذاة أماكن انتشار وسيطرة جيش الاحتلال وفق اتفاق وقف النار.

كما استشهد، سابقا اليوم، محمد خالد عابد برصاص إسرائيلي في الرأس بمنطقة الزرقا في حي التفاح، وفق المصدر الطبي.

وقال شهود عيان للأناضول، إن منطقة الزرقا سبق أن انسحب منها الجيش وفق اتفاق وقف النار.

وفي حادث منفصل، قال المصدر الطبي إن الطفلة بدرية عصام صقر، أصيبت برصاص إسرائيلي في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ فجر الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة من القطاع، تزامنا مع إطلاق نيرانه العشوائية في أماكن مختلفة.

تأتي هذه التطورات في إطار الخروق الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ومنذ سريان الاتفاق، أسفرت الخروق الإسرائيلية المتواصلة عن استشهاد 484 فلسطينيا وإصابة 1321 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.