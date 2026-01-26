أخبار|فلسطين

9 أسرى فلسطينيين يصلون غزة بعد إفراج الاحتلال عنهم

وصل 9 أسرى فلسطينيين مفرج عنهم إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، بعد ساعات من إعلان إسرائيل استعادة جثة آخر أسير في القطاع.

وقال مستشفى شهداء الأقصى، في بيان، إن 9 أسرى فلسطينيين من غزة وصلوا إلى المستشفى عبر طواقم الصليب الأحمر، بعدما أفرج عنهم الاحتلال اليوم.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها سهلت نقل الأسرى التسعة من معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن فريقها سهل تواصل الأسرى المفرج عنهم ولم شملهم مع عائلاتهم.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الحالة الصحية للمفرج عنهم، غير أن معتقلين سابقين أفادوا بأن العديد من الأسرى يفرج عنهم وهم يعانون سوء تغذية وإصابات جراء تعذيب جسدي شديد داخل السجون الإسرائيلية.

وأشارت اللجنة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

القانون الدولي

وشددت على أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

وأكدت اللجنة استمرار حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.

يأتي هذا التطور ضمن إفراجات بين الحين والآخر عن أسرى من القطاع، محتجزين لأشهر في سجون إسرائيلية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية، ويتعرضون فيها لعمليات تعذيب، حسب شهادات موثقة.

الأسرى الفلسطينيون في طريقهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة (الأناضول)

وأفرجت إسرائيل عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المبرم مع حركة حماس.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ضمن خطة وضعها تتضمن عدة مراحل.

ولا يزال يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

