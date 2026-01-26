هل اخترقت أمريكا الجيش الصيني؟ جدل يشعل المنصات

اشتعلت المنصات الرقمية بنقاش مباشر حول ما إذا كانت المواجهة الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والصين قد وصلت إلى اختراقات عميقة داخل المؤسسة العسكرية الصينية.

وجاء هذا التفاعل عقب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، التي قالت إن السلطات الصينية تحقق مع الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وأعلى قائد عسكري بعد الرئيس شي جين بينغ، بتهم من بينها تسريب معلومات تتعلق بالأسلحة النووية إلى الولايات المتحدة.

ووفق الصحيفة، فإن تشانغ، وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم وأحد أقرب الحلفاء العسكريين للرئيس، يواجه كذلك اتهامات بتلقي رُشا مقابل ترقيات ومناصب عسكرية رفيعة، وبناء شبكات نفوذ داخل الجيش تُضعف وحدة الحزب، إضافة إلى إساءة استخدام السلطة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن تشانغ يخضع للتحقيق مع مسؤولين عسكريين آخرين للاشتباه في ارتكابهم "انتهاكات جسيمة للانضباط والقانون"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويُعد تشانغ من أبرز الضباط الصينيين ذوي الخبرة القتالية، ويُنظر إليه باعتباره أحد مهندسي تحديث الجيش الصيني على صعيد التكتيكات والتسليح وتدريب القوات.

وتشير التقارير إلى أن آخر ظهور علني له كان في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال محادثات في روسيا.

آراء متباينة

وتنوعت القراءات على المنصات الرقمية بشأن ما جرى وفق ما رصده برنامج "شبكات" في حلقة (2026/1/26)، إذ استبعد شعيب وجود أي دليل على تسريب وثائق حساسة إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الصين شديدة الانغلاق في ما يتعلق بالمعلومات الحساسة ولا تفصح عن تفاصيل تحقيقاتها.

وأعرب حساب يحمل اسم "الحكم" عن اقتناعه بأن التهم قد تكون ملفقة، مستندا إلى سوابق تاريخية داخل النظام الصيني، ومشيرا إلى أن الأيام وحدها ستكشف حقيقة ما يجري.

أما صابر فاعتبر أن أي قوة عظمى "لا يمكن أن تكون مكشوفة من الداخل بهذا الشكل"، في تعليقه على رواية الاختراق العميق للمؤسسة العسكرية الصينية.

من جهتها، رأت هبة الله أن الاختراقات الاستخباراتية متبادلة، معتبرة أن ما يحدث يعكس صراع عقول وتكنولوجيا وأجهزة استخبارات بين قوى عظمى، وأن الولايات المتحدة نفسها ليست بمنأى عن الاختراق.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشير فيه تقديرات أمريكية إلى أن الصين تسرع وتيرة إنتاجها النووي بوتيرة غير مسبوقة، وقد تمتلك نحو ألف رأس نووي بحلول عام 2030، بالتوازي مع استعراضها للمرة الأولى أنظمة إطلاق نووية برية وبحرية وجوية، ضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ لبناء جيش صيني حديث من الطراز العالمي بحلول عام 2049.