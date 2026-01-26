الناتو: من يفكر بقدرة أوروبا على حماية نفسها دون أمريكا حالم

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الاثنين، أن أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، في ظل الدعوات داخل القارة للاعتماد على نفسها بعد التوترات بشأن غرينلاند.

وقال روته أمام نواب البرلمان الأوروبي إنه "إذا كان أي شخص هنا يعتقد مجددا أن الاتحاد الأوروبي، أو أوروبا ككل، يمكنها الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، فليستمر في الحلم. لا يمكنك ذلك".

وكشف أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على "مساري عمل" لنزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن جزيرة غرينلاند.

وأضاف لأعضاء البرلمان الأوروبي أن ما نوقش الأسبوع الماضي، وما اتُّفق عليه في النهاية، هو مساري عمل للمضي قدما، أحدهما خاص بالناتو مجتمعا، لتحمّل المزيد ‌من المسؤولية عن الدفاع عن القطب الشمالي.

وشرح أن المسار يتمثل في دراسة أفضل ‌السبل الجماعية التي تمكّن الولايات المتحدة وأوروبا من منع زيادة ‌وصول الروس والصينيين إلى منطقة القطب الشمالي، وقال: "من الواضح أن حلف شمال الأطلسي هو المسؤول ‌هنا".

وأفاد روته بأن المسار الثاني يتعلق بمواصلة الولايات المتحدة والدانمارك وغرينلاند المناقشات.

والأربعاء الماضي، أجرى الأمين العام لحلف الناتو "مناقشة مثمرة للغاية" مع الرئيس الأمريكي، تمهّد إلى مفاوضات قادمة بهدف منع الصين وروسيا من "إقامة موطئ قدم" في غرينلاند، وفق المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت.

وفي أعقاب تلك المحادثات، قال روته إن هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به للتوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند، واصفا الاجتماع بـ"الجيد جدا".

وكان ترمب دعا، خلال منتدى دافوس الأسبوع الماضي، الدانمارك إلى إجراء مفاوضات عاجلة لمناقشة شراء الولايات المتحدة لغرينلاند، التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم.