مظاهرة غاضبة في باريس بعد وفاة مهاجر أثناء توقيف الشرطة له

تظاهر آلاف في باريس، اليوم الأحد، احتجاجا على وفاة مهاجر موريتاني احتجزته الشرطة الفرنسية بعنف، مرددين شعارات تتهم الشرطة بقتلهم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهر مقطع فيديو صوّره الجيران وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، شرطيا يوجه لكمات إلى رجل ممدد أرضا، في حين وقف عنصر آخر متفرجا.

وتجمع المتظاهرون أمام المأوى الذي كان يقيم فيه الحسن ديارا (35 عاما) شمال شرقي العاصمة، قبل أن توقفه أمامه الشرطة بعنف ليل 14 يناير/كانون الثاني الحالي.

ورفع المحتجون، وبينهم أفراد من عائلة ديارا، لافتات تطالب بـ"العدالة" وتخاطب الضحية "ارقد بسلام"، قبل أن يتجهوا في مسيرة نحو مركز الشرطة الذي احتجز فيه المهاجر.

وتقدمت العائلة بشكوى تتهم فيها قوات الأمن بـ"العنف المتعمد الذي أدى إلى الوفاة"، وفق ما قال محاميها ياسين بوزرو قبل أسبوع. وأعلنت شرطة باريس فتح تحقيق داخلي في ملابسات توقيف ديارا ووفاته.

وبحسب العائلة، كان ديارا يشرب قهوة خارج المأوى عندما التقى عناصر الشرطة، قبل أن يتدهور الموقف.

ويقول الادعاء إن الشرطة ذكرت أنها رأت ديارا يلف سيجارة حشيش، وأقدمت على توقيفه بعدما رفض تفتيش جسده. واحتُجز بتهمة مقاومة التوقيف وحيازة "مادة بنية تشبه القنب" ووثائق إدارية "مزورة".

وأفاد عناصر الشرطة بأنه أثناء انتظاره على مقعد في مركز الشرطة، شوهد ديارا يفقد وعيه، فاستُدعي مسعفون حاولوا إنعاشه، ولكن أُعلن عن وفاته.

وقالت ديانكو سيسوكو، ابنة عم ديارا، خلال التظاهرة "لا أعتقد إطلاقا أننا سنرى العدالة، لأنه حتى قبل وفاة الحسن كانت هناك وفيات أخرى مرتبطة بالشرطة ولم تتحقق العدالة".

وكشفت تحقيقات ميدانية، سابقا، عن استمرار نمط متواصل من العنف الشرطي ضد الأقليات في فرنسا، حيث تجاوز عدد ضحايا عنف الشرطة 861 حالة وفاة منذ 1977، بحسب حلقة من برنامج "مواطنون درجة ثانية" بثته الجزيرة في مايو/أيار 2025.