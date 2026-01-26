مساعدات قطرية للبنان بـ420 مليون دولار تتضمن إعادة 100 ألف لاجئ سوري

أعلنت دولة قطر، اليوم الاثنين، تقديم حزمة مساعدات إلى لبنان، تشمل تخصيص 360 مليون دولار لمشاريع اقتصادية و40 مليون دولار لقطاع الكهرباء.

جاء ذلك في كلمة لوزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، في بيروت.

وقال الخليفي نعلن عن حزمة مساعدات عبر صندوق قطر للتنمية، ونخصص 40 مليون دولار للكهرباء، و360 مليون دولار لمشاريع اقتصادية، مضيفا أن بلاده تعلن إطلاق مشروع دعم العودة الطوعية للاجئين للسوريين في لبنان بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وفق برنامج يستهدف قرابة 100 ألف شخص.

وفي معرض وصفه لتفاصيل المشروع، قال إن تكلفة المرحلة الأولى تبلغ 20 مليون دولار، عبر مقاربة إنسانية متكاملة تشمل تأمين السكن قبل العودة، وتوفير الغذاء والدواء لمدة 3 أشهر بعد العودة.

وبما يخص قطاع التعليم، أعلن الوزير القطري عن تقديم 185 منحة دراسية على مدى 3 سنوات لدعم التحصيل العلمي للشباب اللبناني.

كما كشف عن إطلاق مبادرة الرياضة من أجل التنمية والسلام لدعم الجيل الناشئ، تستهدف نحو 4400 طفل وشاب في المناطق المتأثرة بالنزاعات، وتهدف إلى تعزيز الحماية والحد من العنف وتمكين الشباب اجتماعيا.

وأعلن الوزير القطري عن مشروع إعادة بناء مستشفى الكرنتينا في بيروت، الذي تضرر بالكامل جراء انفجار مرفأ بيروت.

سياسيا، قال إن دولة قطر تؤكد على محورية الجهود التي تبذلها المجموعة الخماسية في مساندة لبنان، حيث "نواصل العمل المشترك والوثيق مع شركائنا"، لضمان تنسيق الجهود الداعمة لاستقراره وحفظ سيادته ووحدة أراضيه، ودعم مسارات التعافي والتنمية.

وشدد على ضرورة التزام الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، واحترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها.

وكذلك جدد إدانة بلاده الكاملة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وما تمثله من مساس بسيادة الجمهورية اللبنانية، مؤكدا ضرورة تحمّل مجلس الأمن مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات وللحفاظ على استقرار البلاد.

من جانبه، شدد متري على عمق العلاقات اللبنانية – القطرية، مثمنا دعم الدوحة المستمر لبيروت في مختلف المجالات، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها.

عون يستقبل الخليفي

واستعرض الرئيس اللبناني جوزيف عون والوزير الخليفي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد الرئيس اللبناني بدعم دولة قطر المستمر للبنان، لا سيما دعم الجيش، مؤكدا أن "لبنان يقدّر الدور الذي تلعبه دولة قطر في مساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها من خلال الدعم الذي تقدّمه".

ولفت الرئيس عون إلى أن "الاتصالات مستمرة قبل انعقاد اجتماع لجنة الميكانيزم المقرر في الشهر المقبل من أجل الوصول إلى نتائج عملية تسرع في إعادة الاستقرار إلى الجنوب وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة الأسرى وتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا".

وأشار إلى "حاجة الجيش لمعدات وآليات وتجهيزات تمكّنه من القيام بالمهام المطلوبة منه، ليس فقط في الجنوب بل على كامل الأراضي اللبنانية".

من جانبه، جدد الوزير الخليفي موقف قطر الداعم للجمهورية اللبنانية ووقوفها المتواصل إلى جانب الشعب اللبناني.

وكان الوزير الخليفي والوفد المرافق وصل قرابة الواحدة والربع إلى السراي، حيث استقبله رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعُقدت محادثات موسعة بين الجانبين اللبناني والقطري.