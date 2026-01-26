محاولات إعادة فتح جسور الفرات المدمرة بوسائل بدائية تثير جدلا على المنصات

أثار تدمير جسور نهر الفرات في الرقة شمال شرقي سوريا ومحاولات إعادة وصل ضفتيه بوسائل بدائية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظل النهر يشكّل عشقا خاصا لدى سكان ضفتيه، إذ تغنى الفراتيون بمائه وجسوره في مواويلهم وأهازيجهم الشعبية، مرددين "من فوق جسر الرقة سلَّم عليَّ بإيده" وهم يسبحون تحته قبل أن تمتد إليه يد الحرب والدمار.

ويمتد نهر الفرات داخل الأراضي السورية من الشمال، إذ يدخل من تركيا عبر جرابلس بريف حلب حتى الحدود مع العراق عند مدينة البوكمال، لمسافة تقارب 600 كيلومتر، تعبره جسور كبيرة وصغيرة ربطت القرى بالمدن وسهَّلت حياة الناس، لكنها لم تكن بمنأى عن صراع السنوات الـ14 الماضية.

وأظهرت صور متداولة دمارا جزئيا لعدد من الجسور على امتداد النهر داخل سوريا، من بينها جسور دير الزور والعشارة والرقة والميادين، نتيجة تفجيرات تنظيم الدولة، وقصف التحالف الدولي، وتفخيخ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى استهدافات قوات النظام السوري المخلوع.

وكان من أبرز هذه الجسور جسر الرشيد، أكبر جسور مدينة الرقة، الذي فخخته "قسد" ونسفته لمنع تقدُّم الجيش السوري نحو المدينة قبل أسابيع.

معاناة التنقل

وتبرز أهمية الجسور بوضوح في مناطق مثل بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، التي تقابلها مدينة الميادين على الضفة الأخرى من الفرات، فالمسافة بينهما قبل تدمير جسر الميادين لم تكن تتجاوز 6 كيلومترات، في حين أصبح السكان اليوم مضطرين إلى قطع نحو 50 كيلومترا للوصول إلى جسر ترابي في مدينة دير الزور، ثم قطع المسافة ذاتها للوصول إلى وجهتهم.

وبعد انسحاب "قسد" من مناطق شرق الفرات، سارعت جهات محلية ومبادرات أهلية إلى محاولات بدائية لربط الضفتين، في ظل غياب حلول رسمية عاجلة.

حلول خطرة

ومن بين الوسائل المستخدَمة للتنقل حاليا "العبّارات" التي تسبح في النهر حاملة الأشخاص والمواشي والبضائع وحتى السيارات، لكنها غرقت بحمولتها أكثر من مرة.

كما يعتمد الأهالي على ثلاثة سدود في ريف الرقة تُستخدم معابر برية بين الضفتين، هي سد الفرات وسد المنصورة وسد تشرين، لكن المسافات بينها واسعة.

جدل شعبي

واستعرضت حلقة (2026/1/26) من برنامج "شبكات" جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ردم أجزاء من نهر الفرات لإعادة فتح بعض الجسور جزئيا.

وعبَّر يوسف عن صعوبة إزالة الردم مستقبلا، قائلا:

إيش صار عليكم دفنتوا كل الفرات.. معد تصبرون شوي لتشتغل الحكومة.. الردم هاذ بكرة صعب إزالته ويستغرق من الوقت كثيرا لكي يزاح

في حين حذر حسان من الأخطار الهندسية، قائلا:

آني أشوف هاي الطريقة بيها مخاطرة عالية.. لو حاطين تحت التراب بواري مشان تصريف المي ع الجنب الثاني وحاطين فوقها التراب كان صار أحسن شوي

أما معتز فرأى أن للجسر إيجابيات وسلبيات، موضحا:

خلينا نحكي عن المحاسن والمساوئ.. الجسر شريان مهم، وعودته بشكل جزئي بتخفف معاناة الناس، غياب المعايير الهندسية: إذا ما كان في دراسة دقيقة، العمر الافتراضي بيكون قصير

في المقابل، رحَّب عماد بالمبادرات قائلا:

جميل وخطوة مباركة مبادرة نافعة إزالة الأنقاض للجزء المتضرر من الجسر الجديد لتسهيل العبور وتمهيدا لإعادة بنائه سريعا

أما عبد العزيز فشدَّد على أن تحميل الجسور المردومة أوزانا ثقيلة دون دراسة يشكّل خطرا حقيقيا: