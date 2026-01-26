ما حقيقة تصوير إيران لحاملة طائرات أميركية؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي سباقا محموما في نشر فيديوهات مضللة ومفبركة، سواء لدعم إيران أو مهاجمتها، في محاولة لصياغة سرديات سياسية وإعلامية تخدم أجندات متباينة.

ويهدف هذا النوع من المحتوى إلى التأثير في الرأي العام، وتوجيه الانطباعات الجماهيرية، وخلق صورة ذهنية محددة عن ميزان القوة والتطورات الميدانية، بعيدا عن الوقائع المؤكدة.

كما تسعى هذه الفيديوهات إلى تضخيم مشاهد القوة أو التهديد، وإيهام الجمهور بحدوث تطورات عسكرية كبرى، بما يرفع منسوب القلق أو التعبئة، ويدفع نحو مواقف عاطفية حادة، سواء بالتأييد أو الرفض.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا أنه يوثق قيام طائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني بتصوير حاملة طائرات أميركية لحظة وصولها إلى الخليج العربي، في سياق التوترات الإقليمية الراهنة.

غير أن التحقق الرقمي أظهر أن الفيديو قديم ولا يرتبط بالتطورات الراهنة في المنطقة. وباستخدام تقنيات تجزئة المشاهد والبحث العكسي، تبين أن المقطع له تداول قديم منذ 4 سنوات.

كما تزامن انتشار المقطع مع وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال براد كوبر إلى إسرائيل وسط تقديرات متصاعدة بقرب توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضد إيران.

في ظل تصاعد التصريحات السياسية المتبادلة بين واشنطن وطهران، ما أسهم في إعادة ضخ الفيديو خارج سياقه الزمني الأصلي، وإعادة تقديمه بوصفه مشهدا حديثا.

وعلى صعيد التحركات الميدانية، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لينكِولن" وثلاث مدمرات تابعة لها وصلت إلى المحيط الهندي قادمة من بحر جنوب الصين، وهي في طريقها إلى بحر العرب.