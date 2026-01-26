عضو بالرئاسي اليمني يناقش مع السفير الأمريكي جهود توحيد القوات العسكرية

بحث عضو المجلس الرئاسي اليمني الفريق الركن محمود الصبيحي مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن الجهود المبذولة لتوحيد القوات العسكرية والأمنية اليمنية، وفق ما ذكرته السفارة الأمريكية لدى اليمن عبر حسابها على منصة إكس.

من جهتها، أفادت وكالة سبأ الرسمية اليمنية بأن الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة السعودية الرياض ناقش مستجدات تطبيع الأوضاع في المحافظات اليمنية والتقدم المحرز على مسار ترسيخ الأمن واستعادة التعافي، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات.

وأشارت سبأ إلى أن الصبيحي نوه بالمواقف الأمريكية بمجالات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن الحدود والمنافذ البرية والبحرية، وحظر تهريب "الأسلحة الإيرانية للمليشيات الحوثية"، وفق المصدر.

وجاء تعيين الفريق الصبيحي إلى جانب سالم الخنبشي (يشغل أيضا منصب محافظ محافظة حضرموت) في عضوية المجلس الرئاسي اليمني بقرار من رئيس المجلس رشاد العليمي في 15 من الشهر الجاري بعد إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي) وفرج البحسني (نائب رئيس المجلس الانتقالي).

وبشأن مؤتمر المكونات الجنوبية المرتقب في السعودية، أكد الصبيحي أن المؤتمر يُعد مدخلا أساسيا لتعزيز التماسك الوطني، ومعالجة القضايا بروح المسؤولية والشراكة، معربا عن أمله أن يفضي إلى تسوية سياسية للقضية الجنوبية في إطار الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى لترتيب المشهد الأمني والعسكري وتوحيد القوات كافة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، في أعقاب التحولات الأخيرة، بعد سيطرة قواتها على المحافظات الجنوبية والشرقية وفقدان المجلس الانتقالي الجنوبي نفوذه العسكري.

وقد شرعت السلطات المحلية والتحالف بقيادة السعودية مؤخرا في عملية إخراج المعسكرات من العاصمة المؤقتة عدن في ترتيبات يرى يمنيون أنها تسبق عودة الحكومة المرتقب إعلان تشكيلتها قريبا وممارسة مهامها من الداخل اليمني.