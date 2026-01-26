2036 خرقا إسرائيليا بثلاثة أشهر.. لبنان يشكو تل أبيب للأمم المتحدة

قدّم لبنان شكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل لاستمرار خروقاتها للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية بعد سقوط قتلى وجرحى جراء غارات شنها الجيش الإسرائيلي -أمس الأحد- على بلدات وقرى بشرق وجنوب لبنان.

وأوضحت الخارجية اللبنانية أن الشكوى -التي وُزعت على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة- تضمنت 3 جداول مفصّلة تفنّد الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية بصورة يومية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي وبلغ عدد هذه الخروقات 2036 خرقا.

وأعادت الوزارة التأكيد أن هذه الخروقات تشكّل انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفة واضحة لموجبات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائيّة الصادر بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ودعت الخارجية اللبنانية "لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية وسحب قواتها من أراضينا".

قتلى وغارات

وكان الجيش الإسرائيلي شن -مساء أمس الأحد- 14 غارة على مناطق بجنوب وشرق لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن 14 غارة جوية استهدفت مرتفعات ميدون (بالبقاع الغربي شرقي لبنان) والجبور (قضاء جزين محافظة الجنوب) ومنطقة وادي برغز (بمحافظة النبطية) وكسارة العروش (بمحافظة الجنوب) وبين مرتفعات الريحان واللويزة (بقضاء جزين محافظة الجنوب)"، دون تفاصيل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه شن غارات على عدة مناطق داخل لبنان، مدعيا استهداف "بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله.

وادعى الجيش في بيان أنه "يهاجم بنى تحتية عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في عدة مناطق داخل لبنان". ولم يذكر بيان الجيش تفاصيل إضافية، في حين لم يصدر تعقيب فوري من حزب الله.

وفي وقت سابق الأحد، قُتل شخصان وأُصيب 6، جراء غارات شنها الجيش الإسرائيلي على 3 بلدات في جنوب وشرق لبنان.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوان على لبنان بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

ويوميا تخرق تل أبيب اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع.

كما تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، مما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وبالإضافة إلى هذه الأراضي اللبنانية، تحتل إسرائيل أراضي سورية وفلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية.