قوات الاحتلال تمنع مراسلة الجزيرة من تغطية اقتحام كفر عقب وتلاحقها

منعت قوات الاحتلال مراسلة الجزيرة في فلسطين ثروت شقرا من تغطية عملية الاقتحام التي تجري في كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة.

وكانت شقرا على الهواء في شارع المطار عندما اقترب منها جنود إسرائيليين يحملون السلاح، وصرخوا مطالبين إياها بمغادرة المكان.

وأجبرت القوات كل الصحفيين الموجودين في المكان على الرحيل دون اكتراث لكونهم ينقلون الصورة مباشرة. وكانت تلاحق مراسلة الجزيرة من مكان إلى آخر لمنعها من مواصلة التغطية.

وكانت قوات الاحتلال تهدم عددا من المحال التجارية بحجة عدم حصولها على تراخيص، وهو ما نفته مراسلة الجزيرة التي قالت إنهم يزعمون تطبيق القانون في حين يخالفون قانون حرية الصحافة أمام عيون العالم.

ودهمت قوات الاحتلال الكثير من المحال والمقاهي بشارع المطار بحجة تنظيم البناء في المنطقة القريبة من مخيم قلنديا ومطارها، في حين قالت شقرا إن الحكومة الإسرائيلية ترفض منح أي تراخيص بناء بالمنطقة.

واقتحمت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية المنطقة، صباح اليوم الاثنين، ومنعت حتى النساء والأطفال من السير في الشوارع، وأطلقت عليهم قنابل الغاز، تمهيدا لضم كفر عقب إلى مخطط استيطاني جديد يشمل مطار قلنديا.

ويسكن أكثر من 150 ألف فلسطيني -يحمل معظمهم الهوية المقدسية- في كفر عقب التي بدأت تل أبيب السيطرة عليها بالقوة، كما قالت شقرا.

وبدأت قوات الاحتلال بمطالبة السكان بإخلاء منازلهم وأراضيهم التي قالت شقرا إنهم سيحولونها إلى مكب نفايات سيُلحق أضرارا كبيرة بالمنطقة.

وكان عدد كبير من سيارات الاحتلال ينتشر في المكان حيث جرى إغلاق الطرق وترويع الفلسطينيين ومنعهم من الحركة والحيلولة دون وصولهم إلى منازلهم، وفق ما نقلته مراسلة الجزيرة.

اقتحام وترويع

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عملية عسكرية واسعة في بلدة كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا شمالي القدس، شملت اقتحامات وهدما لمبانٍ واعتداءات على سكان المخيم.

إعلان

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قناصة من جيش الاحتلال تمركزوا على أسطح المباني المطلة على شارع المطار في كفر عقب، في حين أخْلت القوات مقر اللجنة الشعبية بمخيم قلنديا واتخذته نقطة تمركز عسكرية.

وجاء الاقتحام في وقت ذروة ذهاب الطلبة إلى مدارسهم، وهو ما أثار حالة من الهلع والارتباك في صفوف الأهالي، ودفع المؤسسات التعليمية إلى تعليق الدوام حفاظا على سلامة الأطفال.