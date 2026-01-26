قتيلان ومصابون جراء 14 غارة إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان

قتل شخصان وأصيب 6 آخرون في لبنان جراء 14 غارة شنتها إسرائيل على شرق وجنوب البلاد، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله وقتل قياديا محليا للحزب في الجنوب.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت على دفعات مناطق الجبور ووادي برغز ومرتفعات جبل الريحان جنوبي لبنان وعلى مرتفعات جنتا في منطقة البقاع شرقي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن مساء أمس 14 غارة على عدة مناطق لبنان، وشملت مرتفعات ميدون (البقاع الغربي شرقي لبنان) ومنطقة وادي برغز (شرق) والجبور وكسارة العروش ومرتفعات الريحان واللويزة (جنوب).

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون في غارات أمس شنتها إسرائيل على 3 بلدات في جنوب وشرق لبنان.

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات على عدة مناطق داخل لبنان، مدعيا استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وأضاف أنه اغتال مسؤول المدفعية في حزب الله بقرية أرزون (جنوب).

ويوميا، تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مع حزب الله منذ آخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين في لبنان منذ هجماتها على البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما تواصل إسرائيل احتلال 5 تلال لبنانية استولت عليها في الحرب الأخيرة، مما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.