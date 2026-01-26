قائد أمريكي يتحدث عن "عملية سريعة ونظيفة" بإيران

تحدث قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر عن "عملية قصيرة وسريعة ونظيفة" في إيران، بالتزامن مع مناورات تمتد لعدة أيام قالت القيادة إنها تهدف "لإظهار القدرة على نشر وتوزيع واستدامة القدرات الجوية القتالية في مختلف أنحاء منطقة مسؤولية القيادة الوسطى".

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن كوبر قوله خلال اجتماعه مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن منطق بلاده يقوم على "عملية قصيرة وسريعة ونظيفة"، وأكد أن الجاهزية الكاملة في الساحة الإيرانية تتطلب وقتا غير أن الولايات المتحدة مستعدة دائما لأي إجراء محدود.

ونسبت القناة إلى المسؤول العسكري الأمريكي أنه تحدث عن ضرورة تغيير النظام في إيران وأن الهجوم إذا وقع سيستهدف الذين ألحقوا أذى بالمتظاهرين وفق تعبيره.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن رئيس الأركان الإسرائيلي قوله إن موعد الهجوم الأمريكي على إيران لم يتحدد، مشيرا إلى أن "الأمر يتوقف على قرار ترمب".

كما نقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن كوبر وزامير، ناقشا التنسيق الدفاعي بين البلدين في حال شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران قد يؤدي إلى إطلاق صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.

من جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن قائد قيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل تأكيده أن تل أبيب لا تعرف إلى أين تتجه الأمور بشأن إيران، قائلا "نحن نرى حشد القوات الأمريكية في الخليج ونستعد لاحتمال أن تقرر واشنطن شن هجوم".

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وحذرت إيران من أن أي تحرك عدائي ضدها سيقابل برد واسع يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع حشد عسكري أمريكي متزايد في الشرق الأوسط ومخاوف من مواجهة مفتوحة.

حشد ومناورات

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" و3 مدمرات تابعة لها وصلت إلى المحيط الهندي قادمة من بحر جنوب الصين، وهي في طريقها إلى بحر العرب.

وأضاف المسؤول أن حاملة الطائرات ستنضم إلى مدمرات متمركزة في الخليج.

وفي السياق، أعلنت القوات الجوية في القيادة الوسطى الأمريكية في بيان إجراء مناورات تمتد لعدة أيام، بهدف "تعزيز قدرات توزيع الأصول والأفراد، وتقوية الشراكات الإقليمية، والاستعداد لتنفيذ استجابة مرنة عبر منطقة القيادة الوسطى".

وأوضح البيان أن القوات الأمريكية "ستنشر فرقا في مواقع طوارئ متعددة وستنفذ جميع الأنشطة بموافقة الدول المضيفة وبالتنسيق الوثيق مع سلطات الطيران المدني والعسكري، مع التركيز على السلامة والدقة واحترام السيادة".

وقال قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى، ديريك فرانس، إن هذا التمرين "يعزز السلام من خلال القوة عبر انتشار مسؤول يهدف إلى ردع العدوان، وتقليل مخاطر سوء التقدير، وطمأنة الشركاء".

وتنتشر قواعد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى ووحداتها في عدد من الدول ضمن منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى حتى جنوب آسيا، بهدف أداء مهام التدخلات العسكرية والتدريب والمناورات المشتركة.